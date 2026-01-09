Publicidad

CDMX

Metro anuncia cierres en la Línea B; estas son las estaciones que quedan fuera de servicio

La suspensión parcial del servicio modifica recorridos habituales y activa un esquema especial de movilidad para los usuarios afectados.
vie 09 enero 2026 09:50 AM
Para atender la suspensión en el tramo intermedio, se habilitará un servicio alternativo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). (Expansión|Gemini)

El Metro de la Ciudad de México anunció ajustes en la operación de uno de sus trazos con mayor afluencia. Durante el fin de semana, los cierres en la Línea B modificarán recorridos habituales y obligarán a miles de usuarios a reorganizar sus traslados.

Por si sales este fin, te decimos qué estaciones estarán cerradas, en qué tramos se mantendrá el servicio y cómo funcionará el apoyo de transporte habilitado mientras se realizan los trabajos programados.

Qué días y en qué tramos habrá cierres en la Línea B del Metro

Los cierres parciales en la Línea B se aplicarán el sábado 10 y el domingo 11 de enero. Durante esos dos días, el servicio no se prestará de forma continua en toda la línea, sino únicamente en dos tramos específicos.

La operación se mantendrá de Ciudad Azteca a Villa de Aragón y de Buenavista a Morelos. El resto del recorrido permanecerá sin servicio debido a trabajos programados en el tramo elevado.

Qué estaciones de la Línea B no darán servicio

Las estaciones que permanecerán cerradas durante el sábado y domingo son las siguientes:

- San Lázaro
- Flores Magón
- Romero Rubio
- Oceanía
- Deportivo Oceanía
- Bosque de Aragón

Cómo operará el servicio alternativo para los usuarios

Para atender la suspensión en el tramo intermedio, se habilitará un servicio alternativo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Este apoyo cubrirá el recorrido de Morelos a Villa de Aragón y funcionará durante todo el horario del Metro.

El sábado 10 de enero, las unidades circularán de las 6:00 a las 24:00 horas. El domingo 11 de enero, el servicio se prestará de las 7:00 a las 24:00 horas, con el objetivo de facilitar los traslados durante la suspensión.

Cuándo se restablecerá el servicio normal en la Línea B

El servicio completo de la Línea B, de Ciudad Azteca a Buenavista, se reanudará el lunes 12 de enero. A partir de ese día, los trenes volverán a circular en toda la línea sin restricciones.

Qué trabajos se realizarán durante el cierre

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo, durante la madrugada del sábado se llevará a cabo el colado de cuatro nuevas trabes en el tramo elevado. Estas estructuras buscan dar mayor rigidez al cajón de vías ubicado entre Oceanía–Romero Rubio y Romero Rubio–Flores Magón.

Además, se sustituirán 125 durmientes de madera por elementos sintéticos en el aparato de vía 11A/21, localizado entre Oceanía y Deportivo Oceanía. Estas labores requieren tiempo de fraguado del concreto, por lo que no pueden realizarse con trenes en circulación.

Las acciones forman parte del programa de mantenimiento preventivo y correctivo del tramo elevado de la Línea B, enfocado en el mejoramiento del sistema de vías y la infraestructura ferroviaria utilizada diariamente por cientos de miles de pasajeros.

