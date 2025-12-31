Hoy No Circula 31 de diciembre 2025: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex

Este miércoles 31 de diciembre, quienes tengan previsto desplazarse en la Ciudad de México o el Estado de México deben tomar en cuenta las restricciones vigentes del Hoy No Circula antes de salir. El programa ambiental no se suspende por el cierre de año y circular sin respetarlo puede generar sanciones.
La fecha coincide con las celebraciones de Año Nuevo, un día en el que se concentran traslados por reuniones familiares, compras finales y ajustes de última hora. En el Valle de México, ese contexto suele traducirse en mayor carga vial, por lo que revisar las restricciones y planear los recorridos resulta clave.
¿Qué autos no circulan el 31 de diciembre de 2025?
Además, desde el 1 de julio de 2025, el programa también se aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con hologramas 1 y 2. En estas zonas, las multas comenzarán a cobrarse a partir del 1 de enero de 2026.
Circular en un día restringido puede costarte entre 20 y 30 UMA, equivalentes a 2,262 y 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que levante la infracción.
Recomendaciones para automovilistas
- Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.
-Revisa los reportes de calidad del aire.
- Mantente atento a posibles contingencias ambientales que puedan modificar las restricciones.
Respetar el Hoy No Circula no solo te ayuda a evitar multas: también contribuye a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de salir, confirma si puedes circular. Tu bolsillo —y el ambiente— te lo agradecerán.