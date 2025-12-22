Horario del Metro, Metrobús y Trolebús el 24 y 25 de diciembre 2025: ¿a qué hora abren y cierran?

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dio a conocer los horarios especiales con los que operarán los distintos sistemas de transporte público —como Metro, Metrobús, Cablebús y RTP, entre otros— con motivo de la Navidad y Nochebuena.
Los ajustes se aplicarán el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, por lo que las personas usuarias deberán tomar previsiones y planear con anticipación sus traslados durante estas fechas festivas.
Publicidad
Horarios del Metro y Metrobús por Navidad
Estos serán los horarios de operación del Metro y Metrobús en la Ciudad de México durante las celebraciones navideñas:
Metro
Miércoles 24 de diciembre: de 05:00 a 23:00 horas
Jueves 25 de diciembre: de 07:00 a 00:00 horas
Metrobús
Miércoles 24 de diciembre: de 04:30 a 21:00 horas
Jueves 25 de diciembre: de 05:00 a 00:00 horas
Se recomienda a las personas usuarias tomar previsiones y planear con anticipación sus traslados.
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), el miércoles 24 de diciembre el servicio de parquímetros Ecoparq operará de manera normal, por lo que las personas usuarias deberán realizar el pago correspondiente en las zonas donde se estacionen.
En contraste, el jueves 25 de diciembre el cobro de parquímetros se suspenderá con motivo de la Navidad, por lo que será posible estacionarse sin costo en la Ciudad de México durante ese día.
Recomendaciones para moverse en Navidad
El miércoles 24 de diciembre es uno de los días de mayor afluencia en la Ciudad de México, ya que miles de personas realizan compras de última hora, se trasladan a reuniones familiares y cenas navideñas, y muchas actividades laborales concluyen ese día, lo que incrementa la movilidad en calles, avenidas y sistemas de transporte público, especialmente durante la tarde y noche. Por ello, es importante prever traslados y considerar tiempos extra.
Los taxis pueden ser una opción para desplazarse, aunque la alta demanda dificulta encontrar unidades disponibles. En el caso de las aplicaciones de transporte como Uber o DiDi, es importante considerar que operan con tarifas dinámicas, por lo que a mayor demanda, más altos son los precios.
El transporte público se mantiene como una de las mejores alternativas para moverse durante las celebraciones navideñas, siempre y cuando se tomen en cuenta los horarios especiales de operación.
Para el jueves 25 de diciembre, la afluencia disminuye de manera considerable; sin embargo, puede resultar difícil encontrar transporte, como taxis, microbuses o servicios por aplicación, por lo que se recomienda paciencia y planificación.
Si se utiliza auto particular, hay que tomar en cuenta que el tránsito puede volverse pesado, sobre todo el 24 de diciembre. Además, el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal tanto el miércoles 24 como el jueves 25 de diciembre.