Autoridades detienen a implicado en homicidio de regidor de Reynosa

El regidor, de 30 años de edad, fue hallado sin vida el 7 de diciembre en un departamento en la avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Al realizar el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona y las de circuito cerrado del condominio, agentes identificaron a dos personas que arribaron al sitio en compañía del occiso y posteriormente se retiraron del lugar.

A partir de esa información se implementó un despliegue operativo y un seguimiento a través del sistema de geolocalización del dispositivo móvil de la persona sin vida.

De acuerdo con autoridades, el operativo logró que se ubicara un vehículo color gris en el que uno de los implicados se alejó de la zona del crimen. Fue así que lo hallaron y detuvieron.

En la detención, agentes aseguraron 31 bolsitas de plástico transparente y aproximadamente un kilogramo de aparente marihuana, un empaque de una sustancia con las características del crystal, tres teléfonos celulares de alta gama, cuatro tarjetas de diferentes instituciones bancarias, y el vehículo color gris con placas de circulación del Estado de México.

El hombre detenido tiene 20 años de edad. Fue puesto bajo custodia del Ministerio Público.

El secretario Pablo Vázquez dijo que se busca a todos los involucrados en el caso.