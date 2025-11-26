Marchas y bloqueos hoy en CDMX: vialidades afectadas y alternativas para evitar tráfico este 26 de noviembre

Marcha de los padres de los 43

A las 16:00 horas (h) los padres de los normalistas se reunirán en el Ángel de la Independencia para marchar rumbo al Hemiciclo a Juárez; se prevé un aforo de 300 personas.

Los inconformes exigen al gobierno la verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes.

Alternativas viales

Debido a que la marcha avanzará sobre avenida Reforma, se recomienda a los automovilistas las siguientes alternativas viales:

Avenida de los Insurgentes

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

José María Izazaga

Dr. Río de la Loza

Fray Servando Teresa de Mier

Avenida Chapultepec

Concentraciones

En la alcaldía Venustiano Carranza se tiene prevista una concentración de integrantes de la Comunidad Universitaria en Lucha en la estación “Candelaria” líneas 1 y 4 del Metro y no se descarta que se dirijan a las oficinas de la SEP en el Centro Histórico. La cita está prevista a las 09:00 h.

Solicitan la atención del Secretario de Educación Pública para el cumplimiento de su pliego petitorio, en el que exigen la destitución de la Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, debido a la falta de atención a las necesidades estudiantiles y a la gestión insuficiente frente a las problemáticas de la institución.

Ley de Aguas

Durante el día se prevé una concentración frente a la Cámara de Diputados por parte de productores del campo de la Región Media para expresar su inconformidad por la propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, debido a que afectaría de manera considerable la dotación de agua para sus parcelas, así como aspectos relacionados con la tenencia de la tierra, acusan.

Extrabajadores de la Ruta 100

Se rprevé que se reunan 15o personas a las 10:00 h frente al edificio de Gobierno de la CDMX ubicado en el Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc; en donde llevarán a cabo una asamblea informativa y recopilación de firmas para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Taxistas autorizados en el AICM

A las 10:30 h en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la CDMX, se prevé que aproximadamente 100 taxistas ofrezcan una conferencia de prensa con el fin de exigir la destitución de un funcionario de la Subdirección de Terminal y de Supervisión de Transportación Terrestre, a quien acusan de haber bloqueado de forma arbitraria y sin aviso previo las cajas de cobro de las Empresas Autorizadas de Taxis del AICM.

Rodadas ciclistas

Se prevé que ciclistas de “Delicados Crew” se reúnan a las 20:20 h en Avenida Euzkaro y Calzada de los Misterios, colonia Tepeyac rumbo al Edificio el Rallados, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma No. 2649, colonia Lomas de Bezares.

Por otra parte, ciclistas integrantes de “Team Taquitos” se reunirán a las 20:45 h en la Torre del Caballito con destino a Tlalnepantla, Estado de México.