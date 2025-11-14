¿Se suspende el Hoy No Circula sabatino este 15 de noviembre por El Buen Fin en CDMX y Edomex?

Este sábado 15 de noviembre se realiza el tercer día de El Buen Fin 2025, cuyo objetivo es incentivar el consumo en el país. Por ello, muchas personas se preguntan si el Hoy No Circula sabatino será suspendido en la Ciudad de México y el Estado de México para facilitar los desplazamientos.
La medida tiene un propósito fundamental: reducir los niveles de contaminación en el Valle de México. No es solo una restricción vehicular, sino una acción ambiental para mejorar la calidad del aire en la región.
Publicidad
¿Se suspende el Hoy No Circula por El Buen Fin 2025?
No. Hasta ahora no está prevista la suspensión del programa en el Valle de México para el sábado 15 de noviembre. Si planeas visitar tiendas o plazas comerciales, lo más recomendable es consultar el calendario de circulación antes de salir.
Como se trata del tercer sábado del mes, la mitad de los vehículos con holograma 1 deberá descansar de 05:00 a 22:00 horas. Aquí te contamos los detalles para evitar multas y no arruinar tus planes.
Tampoco está prevista la suspensión del programa Hoy No Circula para el lunes 17 de noviembre, día de descanso obligatorio por el traslado del feriado del 20 de noviembre, conmemoración de la Revolución Mexicana.
Holograma 1: descansa según el número final de la placa.
-Terminación impar → primer y tercer sábado.
-Terminación par → segundo y cuarto sábado.
-Quinto sábado (si lo hay): descansan solo autos con holograma 2 y placas foráneas.
Antes de salir este sábado, revisa tu holograma
El Buen Fin es una gran oportunidad para ahorrar, pero también para manejar con responsabilidad. Revisar tu holograma, tu terminación de placa y las reglas vigentes puede evitarte una multa costosa y, de paso, contribuir a mejorar la calidad del aire de la región.
Planea tus rutas, toma previsiones y disfruta las compras sin contratiempos durante este Buen Fin 2025.