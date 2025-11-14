¿Se suspende el Hoy No Circula sabatino este 15 de noviembre por El Buen Fin en CDMX y Edomex?

¿Se suspende el Hoy No Circula por El Buen Fin 2025?

No. Hasta ahora no está prevista la suspensión del programa en el Valle de México para el sábado 15 de noviembre. Si planeas visitar tiendas o plazas comerciales, lo más recomendable es consultar el calendario de circulación antes de salir.

Como se trata del tercer sábado del mes, la mitad de los vehículos con holograma 1 deberá descansar de 05:00 a 22:00 horas. Aquí te contamos los detalles para evitar multas y no arruinar tus planes.

Tampoco está prevista la suspensión del programa Hoy No Circula para el lunes 17 de noviembre, día de descanso obligatorio por el traslado del feriado del 20 de noviembre, conmemoración de la Revolución Mexicana.

¿Qué autos NO podrán circular este sábado 15 de noviembre?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula Sabatino , deberán quedarse estacionados entre 05:00 y 22:00 horas:

-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

-Autos con holograma 2, sin importar terminación.

-Vehículos con placas foráneas, sin importar holograma ni número final.

Si tu auto está en alguna de estas categorías, lo mejor será buscar alternativas: transporte público, taxis de aplicación o compartir coche.

Este sábado no pueden circular los autos con holograma 1 y placas con terminación impar. (Came)

Autos que SÍ podrán circular sin restricciones

-Vehículos con holograma 00 y 0, generalmente más nuevos y con menores emisiones.

-Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo a tecnologías más limpias.

-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado?

No. La medida del Doble Hoy No Circula solo se activa en contingencias ambientales severas. Hasta ahora, no está contemplada para este 15 de noviembre.

Zonas donde aplica la restricción

El Hoy No Circula es obligatorio en toda la Ciudad de México —sus 16 alcaldías— y en 18 municipios del Estado de México, todos ubicados en el Valle de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025 también aplica en:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

Aquí las restricciones operan de lunes a sábado para hologramas 1 y 2. No obstante, las multas empezarán a emitirse hasta el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir el programa

Saltar la regla puede salir caro: en 2025, las sanciones van de 2,262 a 3,394 pesos, equivalentes a 20 a 30 UMA.

Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino

Holograma 2: no circula ningún sábado del mes.

Holograma 1: descansa según el número final de la placa.

-Terminación impar → primer y tercer sábado.

-Terminación par → segundo y cuarto sábado.

-Quinto sábado (si lo hay): descansan solo autos con holograma 2 y placas foráneas.

Antes de salir este sábado, revisa tu holograma

El Buen Fin es una gran oportunidad para ahorrar, pero también para manejar con responsabilidad. Revisar tu holograma, tu terminación de placa y las reglas vigentes puede evitarte una multa costosa y, de paso, contribuir a mejorar la calidad del aire de la región.

Planea tus rutas, toma previsiones y disfruta las compras sin contratiempos durante este Buen Fin 2025.