Bloqueos y marchas hoy en CDMX: las afectaciones al tránsito este 7 de noviembre

Marchas

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Coyoacán

Hora: 11:00

Lugar: Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán

Destino: Edificio de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán.

Demanda: Marcha para entregar un pliego petitorio dirigido a las autoridades escolares, que incluye la difusión de protocolos de seguridad y salud mental, la creación de convenios de apoyo psicológico, esclarecimiento y resolución de los procesos relacionados con las amenazas recibidas hacia la comunidad estudiantil; así como el mantenimiento y la remodelación de las instalaciones, una mejor atención y funcionamiento del personal de seguridad en todas las puertas de entrada y salida del alumnado y la firma de la carta de no represalias por parte del director o la totalidad del Honorable Consejo Técnico, a fin de otorgarle validez y veracidad a dicho documento.

Observaciones: No se descarta que realicen pintas durante

el trayecto de la marcha y que realicen el bloqueo de vialidades sobre Av. Insurgentes Sur, a la altura de rectoría como medida de protesta.

Concentraciones

COLECTIVO “HASTA ENCONTRARLES” CIUDAD DE MÉXICO

Cuauhtémoc

Hora: 06:30

Lugar: Estación “Chabacano”, líneas 2, 8 y 9 del Sistema

de Transporte Colectivo Metro

Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Abordarán el transporte para concluir con la tercera etapa de la “6ª Brigada Regional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas”, en la zona del Ajusco, alcaldía Tlalpan.

Organizaciones en apoyo: Colectivo “Una Luz en el Camino CDMX”, Brigada Nacional de Búsqueda, “Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional” y Brigada Humanitaria de Paz

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”

Cuauhtémoc

Hora: 12:00

Lugar: Plaza Tlaxcoaque

Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Evento político cultural “Pulpo Sound System”, a favor de más espacios seguros y culturales para mujeres con perspectiva de género.

ASAMBLEA INTERUNIVERSITARIA Y POPULAR POR PALESTINA

Cuauhtémoc

Hora: 17:00

Lugar: Estación “Hidalgo”, línea 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Av. Paseo de la Reforma y Av. Hidalgo, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Brigadeo informativo en solidaridad con el pueblo palestino y para exigir un alto a la guerra en Gaza; así como la ruptura de relaciones con el gobierno que fomenta y perpetúa las agresiones en Medio Oriente.

Organizaciones en apoyo: Comunidad Universitaria de la UNAM, Movimiento Global a Gaza México y Palexico.

Observaciones: No se descarta realicen el bloqueo de vialidades como medida de protesta.

CICLISTAS URBANAS FEMINISTAS

Cuauhtémoc

Hora: 19:00

Lugar: Av. Insurgentes y Av. Álvaro Obregón, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc.

Demanda: Evento “Bicis Blancas”, en memoria de todo los ciclistas fallecidos por hechos de tránsito en la Ciudad de México.

Observaciones: No se descarta realicen una rodada hacia algún punto de la Ciudad de México y el bloqueo de vialidades como medida de protesta.

COLECTIVA “LAS TONANTZIN”

Iztapalapa

Hora: Durante el día

Lugar: Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla

Unión No. 25, Col. Santa Martha Acatitla, Alc. Iztapalapa

Demanda: Exigen justicia para la víctima del delito de abuso de autoridad y que se castigue al presunto responsable conforme a la ley, mediante un proceso que garantice el respeto a los derechos de la persona agraviada.

Observaciones: No se descarta que realicen pintas y otros actos como medida de protesta.

FRENTE DE CONSEJOS INDÍGENAS

Cuauhtémoc

Hora: Durante el día

Lugar: Edificio de Gobierno

Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

Demanda: Solicitan espacios para la venta de sus artesanías.