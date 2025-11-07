La cancelación del bloqueo de transportistas de Ecatepec, tras alcanzar un acuerdo con autoridades, aminoró un punto de presión previsto para este viernes 7 de noviembre en la Ciudad de México. Aun así, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantiene el registro de marchas y concentraciones que pueden afectar la circulación en distintos tramos de la capital.
Bloqueos y marchas hoy en CDMX: las afectaciones al tránsito este 7 de noviembre
Marchas
COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Coyoacán
Hora: 11:00
Lugar: Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán
Destino: Edificio de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán.
Demanda: Marcha para entregar un pliego petitorio dirigido a las autoridades escolares, que incluye la difusión de protocolos de seguridad y salud mental, la creación de convenios de apoyo psicológico, esclarecimiento y resolución de los procesos relacionados con las amenazas recibidas hacia la comunidad estudiantil; así como el mantenimiento y la remodelación de las instalaciones, una mejor atención y funcionamiento del personal de seguridad en todas las puertas de entrada y salida del alumnado y la firma de la carta de no represalias por parte del director o la totalidad del Honorable Consejo Técnico, a fin de otorgarle validez y veracidad a dicho documento.
Observaciones: No se descarta que realicen pintas durante
el trayecto de la marcha y que realicen el bloqueo de vialidades sobre Av. Insurgentes Sur, a la altura de rectoría como medida de protesta.
Concentraciones
COLECTIVO “HASTA ENCONTRARLES” CIUDAD DE MÉXICO
Cuauhtémoc
Hora: 06:30
Lugar: Estación “Chabacano”, líneas 2, 8 y 9 del Sistema
de Transporte Colectivo Metro
Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc
Demanda: Abordarán el transporte para concluir con la tercera etapa de la “6ª Brigada Regional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas”, en la zona del Ajusco, alcaldía Tlalpan.
Organizaciones en apoyo: Colectivo “Una Luz en el Camino CDMX”, Brigada Nacional de Búsqueda, “Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional” y Brigada Humanitaria de Paz
COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”
Cuauhtémoc
Hora: 12:00
Lugar: Plaza Tlaxcoaque
Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc
Demanda: Evento político cultural “Pulpo Sound System”, a favor de más espacios seguros y culturales para mujeres con perspectiva de género.
ASAMBLEA INTERUNIVERSITARIA Y POPULAR POR PALESTINA
Cuauhtémoc
Hora: 17:00
Lugar: Estación “Hidalgo”, línea 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro
Av. Paseo de la Reforma y Av. Hidalgo, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc
Demanda: Brigadeo informativo en solidaridad con el pueblo palestino y para exigir un alto a la guerra en Gaza; así como la ruptura de relaciones con el gobierno que fomenta y perpetúa las agresiones en Medio Oriente.
Organizaciones en apoyo: Comunidad Universitaria de la UNAM, Movimiento Global a Gaza México y Palexico.
Observaciones: No se descarta realicen el bloqueo de vialidades como medida de protesta.
CICLISTAS URBANAS FEMINISTAS
Cuauhtémoc
Hora: 19:00
Lugar: Av. Insurgentes y Av. Álvaro Obregón, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc.
Demanda: Evento “Bicis Blancas”, en memoria de todo los ciclistas fallecidos por hechos de tránsito en la Ciudad de México.
Observaciones: No se descarta realicen una rodada hacia algún punto de la Ciudad de México y el bloqueo de vialidades como medida de protesta.
COLECTIVA “LAS TONANTZIN”
Iztapalapa
Hora: Durante el día
Lugar: Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla
Unión No. 25, Col. Santa Martha Acatitla, Alc. Iztapalapa
Demanda: Exigen justicia para la víctima del delito de abuso de autoridad y que se castigue al presunto responsable conforme a la ley, mediante un proceso que garantice el respeto a los derechos de la persona agraviada.
Observaciones: No se descarta que realicen pintas y otros actos como medida de protesta.
FRENTE DE CONSEJOS INDÍGENAS
Cuauhtémoc
Hora: Durante el día
Lugar: Edificio de Gobierno
Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.
Demanda: Solicitan espacios para la venta de sus artesanías.