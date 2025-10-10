Hoy No Circula viernes 10 de octubre: qué autos no podrán transitar en CDMX y Edomex

Si vives en la Ciudad de México o en alguno de los municipios conurbados del Estado de México, este viernes 10 de octubre es importante que revises el calendario del programa Hoy No Circula antes de sacar tu auto.
No hacerlo podría costarte una multa considerable, así que más vale prevenir y planear tu día con tiempo.
Autos que no circulan este viernes
De acuerdo con el calendario oficial , la restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas y este viernes deberán suspender su circulación los vehículos con:
-Engomado azul
-Terminación de placa 9 o 0
-Holograma 1 o 2
Si tu automóvil cumple con estas características, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por transporte público o medios alternativos.
Vehículos que sí pueden circular
Están exentos del programa:
-Autos con holograma 0 o 00
-Vehículos eléctricos o híbridos
-Autos con holograma 1 o 2, pero que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0
¿Hay Doble Hoy No Circula?
No. Este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que la medida se mantiene en su modalidad regular, sin restricciones adicionales.
El Hoy No Circula está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco Solidaridad
Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con holograma 1 y 2. En estos casos, las multas comenzarán a aplicarse hasta enero de 2026.
Multas por incumplir
Si decides circular sin cumplir la restricción, podrías recibir una multa de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
En 2025, cada UMA equivale a 113.14 pesos, por lo que la sanción puede ir de 2,262 a 3,394 pesos, dependiendo del criterio de la autoridad.