Mando policiaco de CDMX es asesinado durante asalto en Chalco

''Su esposa, compañera policía de la SSC y quien también resultó lesionada, ya es atendida en un hospital y cuenta con todo el apoyo del personal jurídico, de Carrera Policial, de Recursos Humanos y del área médica de esta institución'', dijo el funcionario.

''Este hecho no quedará impune; desde el primer momento contamos con el apoyo y trabajamos en coordinación con la Fiscalía Edomex y la SSC Edomex para identificar y detener a los responsables y llevarlos ante la justicia'', agregó.

Vázquez envió sus condolencias a la familia del mando asesinado.

Una cámara de seguridad captó el momento en que Ponce Alfaro y su esposa fueron interceptados por hombres que viajaban a bordo de la motocicleta.

Los agresores intentaron despojarlos de sus pertenencias y accionaron sus armas de fuego.