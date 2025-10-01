Publicidad

CDMX

Mando policiaco de CDMX es asesinado durante asalto en Chalco

Al menos dos personas participaron en el asalto y homicidio de José Jacinto Ponce Alfaro, jefe policiaco de la capital mexicana.
mié 01 octubre 2025 08:27 PM
mando-ssc.jpg
José Jacinto Ponce Alfaro fue atacado junto a su esposa. (Foto: SSC)

José Jacinto Ponce Alfaro, jefe de la Secretaría de Seguridad CDMX en el Sector Tlatelolco, fue asesinado este miércoles durante un asalto en Chalco, Estado de México.

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la capital, aseguró que se hallará a los culpables y se les llevará ante la justicia.

''Su esposa, compañera policía de la SSC y quien también resultó lesionada, ya es atendida en un hospital y cuenta con todo el apoyo del personal jurídico, de Carrera Policial, de Recursos Humanos y del área médica de esta institución'', dijo el funcionario.

''Este hecho no quedará impune; desde el primer momento contamos con el apoyo y trabajamos en coordinación con la Fiscalía Edomex y la SSC Edomex para identificar y detener a los responsables y llevarlos ante la justicia'', agregó.

Vázquez envió sus condolencias a la familia del mando asesinado.

Una cámara de seguridad captó el momento en que Ponce Alfaro y su esposa fueron interceptados por hombres que viajaban a bordo de la motocicleta.

Los agresores intentaron despojarlos de sus pertenencias y accionaron sus armas de fuego.

