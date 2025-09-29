Alertas y más lluvias hoy en CDMX: el pronóstico de clima para este lunes

Pronóstico general de este lunes

Se prevé cielo medio nublado a nublado, con chubascos y lluvias fuertes puntuales. También se esperan descargas eléctricas y posible caída de granizo en distintas zonas.

Los vientos serán de dirección variable, con velocidades entre 10 y 20 km/h y rachas de hasta 45 km/h. La dependencia recomendó seguir las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana.

A qué hora comienza a llover este lunes 29 de septiembre

De acuerdo con el pronóstico de tiempo, la ciudad registrará lluvias fuertes entre las 15:00 y las 23:00 horas.

Temperaturas y evolución del clima en 24 horas

09:00 h - 17 °C.

12:00 h - 21 °C.

15:00 h - 24 °C Inicio de las lluvias.

18:00 h - 19 °C.

21:00 h - 18 °C.

00:00 h - 17 °C.

03:00 h - 16 °C.

06:00 h - 15 °C.

09:00 h (día siguiente) - 17 °C.

Condiciones del aire y situación del Popocatépetl

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) informó que a las 06:00 horas la calidad del aire era buena. Los contaminantes monitoreados incluyen ozono, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) señaló que el volcán Popocatépetl se mantiene en fase 2 del semáforo amarillo, con una pluma de emisión dirigida al oeste-suroeste.

(Protección Civil CDMX)

Activan alerta amarilla y naranja

Cerca de las 2:00 am de este lunes, la dependencia activó las alertas amarilla y naranja por fuertes lluvias. Las alcaldías contempladas fueron las siguientes:

Alerta amarilla

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Milpa Alta

Xochimilco

Alerta naranja

Magdalena Contreras

Tlalpan