Alertas y más lluvias hoy en CDMX: el pronóstico de clima para este lunes

Este lunes amaneció con lluvias en distintas alcaldías de la Ciudad de México y, durante el día, el pronóstico meteorológico advierte la presencia de más precipitaciones y posibles granizadas que podrían afectar la dinámica y traslados en la tarde-noche.
Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ya emitió las primeras alertas por lluvias en distintas alcaldías.
Pronóstico general de este lunes
Se prevé cielo medio nublado a nublado, con chubascos y lluvias fuertes puntuales. También se esperan descargas eléctricas y posible caída de granizo en distintas zonas.
Los vientos serán de dirección variable, con velocidades entre 10 y 20 km/h y rachas de hasta 45 km/h. La dependencia recomendó seguir las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana.
A qué hora comienza a llover este lunes 29 de septiembre
De acuerdo con el pronóstico de tiempo, la ciudad registrará lluvias fuertes entre las 15:00 y las 23:00 horas.
Temperaturas y evolución del clima en 24 horas
09:00 h - 17 °C.
12:00 h - 21 °C.
15:00 h - 24 °C Inicio de las lluvias.
18:00 h - 19 °C.
21:00 h - 18 °C.
00:00 h - 17 °C.
03:00 h - 16 °C.
06:00 h - 15 °C.
09:00 h (día siguiente) - 17 °C.
Condiciones del aire y situación del Popocatépetl
La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) informó que a las 06:00 horas la calidad del aire era buena. Los contaminantes monitoreados incluyen ozono, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre.
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) señaló que el volcán Popocatépetl se mantiene en fase 2 del semáforo amarillo, con una pluma de emisión dirigida al oeste-suroeste.
Activan alerta amarilla y naranja
Cerca de las 2:00 am de este lunes, la dependencia activó las alertas amarilla y naranja por fuertes lluvias. Las alcaldías contempladas fueron las siguientes:
Alerta amarilla
Álvaro Obregón Cuajimalpa Milpa Alta Xochimilco
Alerta naranja
Magdalena Contreras Tlalpan
Se activa Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes para la madrugada del lunes 29/09/2025 en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.