Hoy No Circula 26 de septiembre: qué autos descansan en CDMX y Edomex este viernes

Si vives en la Ciudad de México o en alguno de los municipios conurbados del Estado de México, este viernes 26 de septiembre es indispensable que revises el calendario del programa Hoy No Circula antes de sacar tu auto.
Saltarte la medida puede costarte una multa considerable, así que conviene estar informado y planear tu día.
Autos que no circulan este viernes
De acuerdo con el calendario oficial , la restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas y afecta a los vehículos con:
-Engomado azul.
-Terminación de placa 9 o 0.
-Holograma 1 o 2.
Si tu automóvil entra en esta categoría, lo más recomendable es dejarlo en casa para evitar sanciones.
Vehículos que sí pueden circular
Quedan exentos de la medida:
-Autos con holograma 0 o 00.
-Vehículos eléctricos o híbridos.
-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0.
¿Doble Hoy No Circula?
Este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que la restricción se mantiene en su modalidad regular, sin Doble Hoy No Circula.
El Hoy No Circula está vigente en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios conurbados del Estado de México:
-Atizapán
-Coacalco
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Además, desde el 1 de julio, la medida también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con holograma 1 y 2. Las multas en estas zonas comenzarán a aplicarse hasta enero de 2026.
Multas: cuánto te puede costar no respetar la medida
No cumplir con el Hoy No Circula puede salir caro. Los infractores pueden recibir una sanción de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2025, cada UMA vale 113.14 pesos, lo que coloca la multa entre 2,262 y 3,394 pesos, según determine la autoridad.