CDMX

Hoy No Circula 26 de septiembre: qué autos descansan en CDMX y Edomex este viernes

El programa aplica de 5:00 a 22:00 horas, y los autos sujetos a la restricción deben quedarse en casa para evitar multas.
vie 26 septiembre 2025 03:41 AM
Hoy No Circula
Hoy No Circula regula la circulación de autos según engomado, terminación de placa y holograma en CDMX y Edomex. (Archivo)

Si vives en la Ciudad de México o en alguno de los municipios conurbados del Estado de México, este viernes 26 de septiembre es indispensable que revises el calendario del programa Hoy No Circula antes de sacar tu auto.

Saltarte la medida puede costarte una multa considerable, así que conviene estar informado y planear tu día.

Autos que no circulan este viernes

De acuerdo con el calendario oficial , la restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas y afecta a los vehículos con:

-Engomado azul.

-Terminación de placa 9 o 0.

-Holograma 1 o 2.

Si tu automóvil entra en esta categoría, lo más recomendable es dejarlo en casa para evitar sanciones.

Hoy No Circula Viernes
Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

Vehículos que sí pueden circular

Quedan exentos de la medida:

-Autos con holograma 0 o 00.

-Vehículos eléctricos o híbridos.

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0.

¿Doble Hoy No Circula?

Este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que la restricción se mantiene en su modalidad regular, sin Doble Hoy No Circula.

Dónde aplica la medida

El Hoy No Circula está vigente en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios conurbados del Estado de México:

-Atizapán

-Coacalco

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio, la medida también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con holograma 1 y 2. Las multas en estas zonas comenzarán a aplicarse hasta enero de 2026.

Multas: cuánto te puede costar no respetar la medida

No cumplir con el Hoy No Circula puede salir caro. Los infractores pueden recibir una sanción de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2025, cada UMA vale 113.14 pesos, lo que coloca la multa entre 2,262 y 3,394 pesos, según determine la autoridad.

Consejos para evitar problemas

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

-Revisa el reporte de calidad del aire del día.

-Planea tus traslados con anticipación para evitar contratiempos.

-Verifica si hoy te toca quedarte en casa según el engomado y la terminación de placa de tu auto.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita sanciones, también ayuda a mejorar la calidad del aire en el Valle de México, beneficiando a todos los habitantes de la región.

