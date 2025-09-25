Hoy No Circula jueves 25 de septiembre: revisa qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex

Para que tus traslados no se vean afectados, revisa cuidadosamente las restricciones que aplican este día.

¿Qué autos tienen prohibido circular el jueves?

De acuerdo con el calendario oficial , este jueves deberán permanecer estacionados:

-Vehículos con engomado color verde.

-Autos con terminación de placa 1 o 2.

-Vehículos con holograma 1 o 2.

Si tu auto cumple alguna de estas características, lo mejor es dejarlo en casa y considerar alternativas de transporte público o compartido.

¿Quiénes sí pueden circular?

Quedan exentos del programa:

-Vehículos con holograma 0 o 00.

-Autos eléctricos o híbridos.

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este jueves no se ha declarado Doble Hoy No Circula, ya que no hay contingencia ambiental. La restricción será únicamente la habitual.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en:

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco, la medida aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio. Sin embargo, las multas en estas zonas comenzarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026.

La multa por incumplir

No respetar el Hoy No Circula puede salir caro. Las sanciones van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2025, cada UMA equivale a 113.14 pesos, lo que coloca la multa entre 2,262 y 3,394 pesos, según la autoridad que la imponga.

Consejos para evitar contratiempos

Consulta siempre el calendario oficial antes de salir.

-Revisa el reporte de calidad del aire.

-Planea tus traslados con anticipación.

-Verifica si tu vehículo tiene restricción para el día.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita multas, sino que también ayuda a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de arrancar, revisa tu placa, engomado y holograma, y toma la decisión correcta: tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.

