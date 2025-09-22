Hoy No Circula Lunes 22 de septiembre de 2025: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

¿Qué autos no circulan hoy?

Los autos que no pueden salir son:

Engomado amarillo;

Holograma 1 y 2;

Terminación de placas 5 y 6.

Los hologramas 0 y 00 están exentos de restricciones, así como:

- Taxistas.

- Motocicletas.

- Transporte público.

- Transporte de carga.

- Vehículos conducidos por trabajadores de la salud (con tarjetón autorizado).

(@SSC_CDMX)

Estas restricciones fueron establecidas en los calendarios de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, así como el de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa aplican de las 05:00 a las 22:00 horas para las 16 alcaldías de la CDMX, así como los siguientes municipios del Estado de México:

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenganfo del Valle de Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

El Gobierno del Edomex empezó a implementar su programa de Hoy No Circula en las ZMVT y ZMST, y hasta diciembre de este año no se aplicarán multas.

Multa por no cumplir el Hoy No Circula

En el caso de la CDMX y la ZMVM, la multa por no cumplir con las restricciones vehiculares va e 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,262.8 a 3,394.2 pesos. Los agentes de tránsito de la capital, así como policías municipales y personal de la Secretaría de Seguridad del Edomex pueden sancionar.

Agenda cuándo no puedes circular

La Sedema tiene una herramienta para conocer los días en los que un vehículo no puede circular durante los próximos seis meses. Para saber esta información, debes:

1. Acceder a https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

2. Selecciona el holograma de tu vehículo y el último dígito de la placa en las casillas

3. Da clic en ‘Consultar’.

La Sedema establecerá qué días tendrás restricciones de circulación entre semana y el sábado. Puedes agregar las fechas a tu calendario y recibir la información por mensaje SMS a través de la Llave CDMX o con el número de celular.