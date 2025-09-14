Publicidad

CDMX

Activan alerta roja por lluvias en Iztapalapa; cierran estaciones de Línea A del Metro

En la alcaldía Iztapalapa esperan lluvias de hasta 70 milímetros, por lo que las autoridades piden a los habitantes tener precaución; el servicio en la Línea A está suspendido de Peñón Viejo a La Paz.
dom 14 septiembre 2025 07:46 PM
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió alertas roja, naranja y amarilla por las lluvias que se esperan en la Ciudad de México durante la tarde y noche de este domingo 14 de septiembre.

La alcaldía Iztapalapa se encuentra en alerta roja debido a las intensas lluvias que se esperan este domingo de las 18:00 a las 23:00 horas, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Se espera en esta demarcación lluvias que alcancen de 50 a 70 milímetros, posibles encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y riesgo de deslaves sobre laderas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

Protección Civil recomienda evitar zonas con riesgo de inundación, guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectar aparatos eléctricos y mantenerse pendiente de las actualizaciones en las redes sociales oficiales de X y Facebook.

Por las lluvias se suspendió el servicio en cinco estaciones de la Línea A del Metro, debido a la acumulación de agua del drenaje en el municipio La Paz, en el Estado de México, por lo cual las estaciones de Peñón Viejo, Acatitla, Santa Marta, Los Reyes y La Paz no están abiertas al público.

Vehículos de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) dan servicio provisional de Guelatao a Santa Marta, mientras que entre las estaciones Pantitlán a Guelatao sí hay servicio de Metro.

Hay alerta naranja en las alcaldías Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, donde se esperan lluvias de entre 30 y 49 milímetros; mientras hay alerta amarilla por lluvias en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza, donde se prevén precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros.

