Activan alerta roja por lluvias en Iztapalapa; cierran estaciones de Línea A del Metro

Protección Civil recomienda evitar zonas con riesgo de inundación, guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectar aparatos eléctricos y mantenerse pendiente de las actualizaciones en las redes sociales oficiales de X y Facebook.

Por las lluvias se suspendió el servicio en cinco estaciones de la Línea A del Metro, debido a la acumulación de agua del drenaje en el municipio La Paz, en el Estado de México, por lo cual las estaciones de Peñón Viejo, Acatitla, Santa Marta, Los Reyes y La Paz no están abiertas al público.

Vehículos de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) dan servicio provisional de Guelatao a Santa Marta, mientras que entre las estaciones Pantitlán a Guelatao sí hay servicio de Metro.

Hay alerta naranja en las alcaldías Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, donde se esperan lluvias de entre 30 y 49 milímetros; mientras hay alerta amarilla por lluvias en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza, donde se prevén precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros.