Congreso CDMX designa a morenista para el Órgano de Administración Judicial

¿Quién es Sara Alicia Alvarado Avendaño?

De acuerdo con su perfil curricular, es licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con maestría y doctorado en Derecho Electoral por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral.

En el campo laboral, Alvarado Avendaño fue secretaria auxiliar en el Tribunal Electoral del Distrito federal de 2012 a 2014. También fue integrante del Instituto Electoral de la Ciudad de México de 1015 a 2018 y su última colaboración fue como asesora del grupo parlamentario de Morena ante el Congreso de la Ciudad de México a partir del 1 de octubre.

En las elecciones al Poder Judicial de la capital, Sara Alicia Alvarado Avendaño fue candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México, sin embargo, no ganó representación en este organismo.

Una designación polémica

Como parte de la entrada en vigor de la nueva reforma judicial, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tendrá un organismo encargado de administrar los recursos que sean destinados por el Poder Ejecutivo.

Al igual que a nivel federal, el Órgano de Administración Judicial local será un grupo colegiado de cinco personas, una de ellas designada por el Poder Legislativo, una por el Poder Ejecutivo y tres más por el propio Poder Judicial.

La designación de Sara Alicia Alvarado Avendaño ocurrió en medio de la polémica por las pugnas entre el partido Morena, el PAN y el Partido Verde por la ocupación de espacios de toma de decisión en el segundo año del Congreso local.

El pasado 1 de septiembre, el coordinador del PVEM, Jesús Sesma, fue nombrado como presidente de la mesa directiva del Congreso Capitalino y el panista Andrés Atayde como coordinador de la Junta de Coordinación Política.

Con dichos nombramientos, Morena logró la mayoría que se requería para el nombramiento de Alvarado como representante del legislativo en el Poder Judicial.

Sara Alicia Alvarado también pertenece al grupo cercano a la expresidenta del congreso local, Martha Ávila, y es afín al proyecto de la jefa de gobierno, Clara Brugada.

Se espera que en las próximas horas, la mandataria capitalina también de a conocer a la persona que represente al poder ejecutivo en el Órgano de Administración Judicial.