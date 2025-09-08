Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Hoy No Circula Lunes 8 de septiembre de 2025: ¿Qué autos no salen CDMX y Edomex?

Evita multas y revisa qué autos no podrán circular en la CDMX y el Edomex. Las restricciones vehiculares aplican de las 5:00 a 22:00 horas.
lun 08 septiembre 2025 04:15 AM
hoy-no-circula-8-de-septiembre-2025.jpg
El Hoy No Circula tiene vigencia de de la 05:00 a las 22:00 horas en la CDMX y diversas zonas del Edomex

Como cada lunes, toca regresar a la rutina semanal, sea a la escuela o el trabajo. Con ello, también el Hoy No Circula, el programa de restricción vehicular para evitar grandes emisiones de contaminantes en el Valle de México.

Estos son los autos que no podrán salir el 8 de septiembre de 2025.

Publicidad

¿Qué autos no circulan el lunes?

Según el calendario oficial de Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México (CDMX), las restricciones de circulación aplican para los vehículos que tengan:

Holograma 1 y 2;
Engomado amarillo;
Terminación de placas 5 y 6

Los que cuentan con el holograma 0 o 00 están exentos de restricciones, así como:

- Taxistas.
- Motocicletas.
- Transporte público.
- Transporte de carga.
- Vehículos conducidos por trabajadores de la salud (con tarjetón autorizado).

¿Dónde aplica el programa?

El programa aplica de la 05:00 a las 22:00 horas para las 16 alcaldías de la CDMX, así como los siguientes municipios del Estado de México:

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)

Atizapán de Zaragoza
Coacalco
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Chalco
Chimalhuacán
Chicoloapan
Ecatepec
Huixquilucan
Ixtapaluca
La Paz
Naucalpan
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tecámac
Tlalnepantla
Tultitlán
Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

Almoloya de Juárez
Calimaya
Chapultepec
Lerma
Metepec
Mexicaltzingo
Ocoyoacac
Otzolotepec
Rayón
San Antonio la Isla
San Mateo Atenco
Temoaya
Tenganfo del Valle de Toluca
Xonacatlán
Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

Almoloya del Río
Atizapán
Capulhuac
Texcalyacac
Tianguistenco
Xalatlaco

En el caso de la ZMVT y ZMST, están regulados por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, y no aplicará multas hasta el 1 de enero de 2026, ya que el programa está en su primera fase de implementación.

hoy-no-circula-edomex.png

Multa por no cumplir el Hoy No Circula

La multa por circular en la CDMX y la ZMVM cuando está prohibido va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Es decir, entre 2,262.8 a 3,394.2 pesos en 2025.

Los elementos de Secretaría de Seguridad del Estado de México así como los agentes de tránsito de la Ciudad de México son los autorizados para emitir estas sanciones.

Cómo saber cúando mi auto no circula

Sedema tiene una herramienta para consultar los días en que el auto no podrá circular durante los próximos seis meses. Lo que tienes que hacer es:

1. Acceder a https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ ;

2. Seleccionar el holograma de tu vehículo y el último dígito de la placa en las casillas;

3. Oprimir ‘Consultar’.

Y listo. La Sedema desplegará qué días tendrás restricciones de circulación. También puedes recibir la información por mensaje SMS a través de la Llave CDMX o con el número de celular.

Publicidad

Tags

automóviles, movilidad

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad