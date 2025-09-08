Hoy No Circula Lunes 8 de septiembre de 2025: ¿Qué autos no salen CDMX y Edomex?

Como cada lunes, toca regresar a la rutina semanal, sea a la escuela o el trabajo. Con ello, también el Hoy No Circula, el programa de restricción vehicular para evitar grandes emisiones de contaminantes en el Valle de México.
Estos son los autos que no podrán salir el 8 de septiembre de 2025.
¿Qué autos no circulan el lunes?
Según el calendario oficial de Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México (CDMX), las restricciones de circulación aplican para los vehículos que tengan:
Holograma 1 y 2; Engomado amarillo; Terminación de placas 5 y 6
Los que cuentan con el holograma 0 o 00 están exentos de restricciones, así como:
- Taxistas. - Motocicletas. - Transporte público. - Transporte de carga. - Vehículos conducidos por trabajadores de la salud (con tarjetón autorizado).
¿Dónde aplica el programa?
El programa aplica de la 05:00 a las 22:00 horas para las 16 alcaldías de la CDMX, así como los siguientes municipios del Estado de México:
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)
Atizapán de Zaragoza Coacalco Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chimalhuacán Chicoloapan Ecatepec Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla Tultitlán Valle de Chalco
Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)
Almoloya de Juárez Calimaya Chapultepec Lerma Metepec Mexicaltzingo Ocoyoacac Otzolotepec Rayón San Antonio la Isla San Mateo Atenco Temoaya Tenganfo del Valle de Toluca Xonacatlán Zinacantepec
Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)
Almoloya del Río Atizapán Capulhuac Texcalyacac Tianguistenco Xalatlaco
En el caso de la ZMVT y ZMST, están regulados por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, y no aplicará multas hasta el 1 de enero de 2026, ya que el programa está en su primera fase de implementación.
Multa por no cumplir el Hoy No Circula
La multa por circular en la CDMX y la ZMVM cuando está prohibido va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Es decir, entre 2,262.8 a 3,394.2 pesos en 2025.
Los elementos de Secretaría de Seguridad del Estado de México así como los agentes de tránsito de la Ciudad de México son los autorizados para emitir estas sanciones.
Cómo saber cúando mi auto no circula
Sedema tiene una herramienta para consultar los días en que el auto no podrá circular durante los próximos seis meses. Lo que tienes que hacer es: