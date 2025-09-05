Seguro por desempleo en CDMX: cuando inicia el registro y quién puede solicitarlo

Seguro de Desempleo en CDMX

Este es un apoyo económico mensual de 3,439.46 pesos, que podrá ser otorgado por un máximo de tres ocasiones, lo que da un total de 10,318.38 pesos.

Las personas desempleadas podrán solicitarlo únicamente en dos ocasiones durante su vida laboral.

¿Quién puede solicitar el Seguro de Desempleo?

Este programa solo aplica para personas mayores de 18 años, residentes de la Ciudad de México que por causas ajenas a su voluntad, hayan sido separadas de sus trabajos formales de manera temporal o definitiva.

Las características generales para su acceso son:

-Ser residente de la Ciudad de México;

-Tener entre 18 años y hasta 64 años 9 meses cumplidos a la fecha de realizar la solicitud;

Haber laborado en un empleo formal previo a la pérdida del empleo, para una persona física o moral con domicilio fiscal en la Ciudad de México, por un periodo mínimo de seis meses acumulados entre 2023 y 2024 en la Ciudad de México;

-Haber perdido el empleo formal por causas ajenas a su voluntad a partir del 1º de enero de 2023

-No ser beneficiario de algún otro programa del Gobierno de la Ciudad de México similar o análogo, con ayuda económica y no percibir ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión o subsidio igual o mayor a lo que el programa otorga.

Quienes cumplan con estas características, podrán realizar el proceso de solicitud a través de la Plataforma Seguro de Desempleo, usando la cuenta Llave CMDX.

Cuándo inicia el proceso de registro

La Secretaría del Trabajo anunció que el registro para este beneficio será el próximo martes 9 de septiembre de las 00:00 hasta las 23.59 horas.

¿Cómo es el procedimiento de registro?

-Cumplir con los requisitos específicos para cada población, para mayor información consultarlo en segurodedesempleo.cdmx.gob.mx

-Generar su cuenta Llave CDMX-Expediente de manera personal e intransferible en la página de llave.cdmx.gob.mx

-Realizar su registro de solicitud a través de la Plataforma del Programa Social “Seguro de Desempleo” en el siguiente enlace: tramites.cdmx.gob.mx/desempleo, donde deberá adjuntar su documentación original, legible y completa sin excepción alguna, en formato PDF, JPG o PNG.