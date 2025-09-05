Esta es la fecha límite para tramitar la licencia permanente en CDMX: ¿cuánto cuesta?

Fecha límite para tramitar la licencia permanente en CDMX

El documento puede tramitarse hasta diciembre de 2025.

Durante este periodo de un año, la Secretaría de Movilidad (Semovi) habilitará un macromódulo ubicado en Magdalena Mixihuca, que operará de lunes a domingo de 9:00 a 21:00 horas, 11 módulos en oficinas de la Semovi, 10 en oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), seis puntos de la Tesorería exprés, y ocho ubicados en las alcaldías Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.

Costo del trámite

El costo de la licencia de conducir permanente es de 1,500 pesos. Este aplica tanto para las renovaciones como para quienes la soliciten por primera vez.

Requisitos para realizar el trámite

Para obtener la Licencia Permanente necesitas cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con una licencia de conducir vigente.

No tener sentencias relacionadas con siniestros viales.

No haber sido sancionado en el Programa “Conduce sin Alcohol” o alcoholímetro.

Además, quienes soliciten este documento por primera vez deberán aprobar un examen que evaluará sus habilidades y conocimientos al volante. Este requisito busca garantizar la seguridad vial en la ciudad.