Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Esta es la fecha límite para tramitar la licencia permanente en CDMX: ¿cuánto cuesta?

El trámite está disponible en los módulos de la Semovi y otros puntos. Conoce los costos, requisitos y detalles del proceso.
vie 05 septiembre 2025 10:57 AM
Esta es la fecha límite para tramitar la licencia permanente en CDMX y su precio
Aquí encontrarás la información necesaria para planear tu solicitud.

Este año el Gobierno de la Ciudad de México habilitó nuevamente la licencia de conducir permanente. Este documento fue emitido en un periodo limitado, en cumplimiento con los compromisos de la administración local. Aquí encontrarás la información necesaria para planear tu solicitud.

Publicidad

Fecha límite para tramitar la licencia permanente en CDMX

El documento puede tramitarse hasta diciembre de 2025.

Durante este periodo de un año, la Secretaría de Movilidad (Semovi) habilitará un macromódulo ubicado en Magdalena Mixihuca, que operará de lunes a domingo de 9:00 a 21:00 horas, 11 módulos en oficinas de la Semovi, 10 en oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), seis puntos de la Tesorería exprés, y ocho ubicados en las alcaldías Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.

Costo del trámite

El costo de la licencia de conducir permanente es de 1,500 pesos. Este aplica tanto para las renovaciones como para quienes la soliciten por primera vez.

Recomendamos

mejor horario para cargar gasolina
México

¿Cuál es el mejor horario para cargar gasolina?

Requisitos para realizar el trámite

Para obtener la Licencia Permanente necesitas cumplir con los siguientes requisitos:

  • Contar con una licencia de conducir vigente.
  • No tener sentencias relacionadas con siniestros viales.
  • No haber sido sancionado en el Programa “Conduce sin Alcohol” o alcoholímetro.

Además, quienes soliciten este documento por primera vez deberán aprobar un examen que evaluará sus habilidades y conocimientos al volante. Este requisito busca garantizar la seguridad vial en la ciudad.

Publicidad

Tags

automóviles, movilidad

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad