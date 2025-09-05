Accidente en Oceanía hoy: tráiler se impacta en columna del metro y genera caos

"Durante la madrugada de hoy, lamentablemente un tráiler se impactó contra un pilar del Metro elevado entre las estaciones Oceanía y Romero Rubio de la Línea B, en la alcaldía Venustiano Carranza, cerca de Plaza Encuentro Oceanía", dijo Adrián Rubalcava, director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

Añadió que paramédicos de la alcaldía Venustiano Carranza y personal de Obras y Seguridad Institucional del Metro trabajan para liberar las vialidades afectadas.

Autoridades capitalinas informaron que permanecen cerrados los carriles centrales a la altura de Siberia, y que laboran servicios de emergencia en Eduardo Molina, Oriente 172 y Circuito Interior.

Para tratar de contener el tránsito se realizan cortes viales a la altura de San Juan y Loreo Fabela, así como en Circuito Interior.

Los automovilistas pueden tomar como alternativa el Eje 3 Oriente, Avenida Gran Canal, Calzada de los Misterios y Calzada de Guadalupe.

⚠️ SEGURIDAD



