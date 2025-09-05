Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Tráiler se impacta en columna del Metro y genera caos en CDMX

El percance provoca caos en Avenida Oceanía, y laboran servicios de emergencia en Eduardo Molina, Oriente 172 y Circuito Interior.
vie 05 septiembre 2025 07:18 AM
Accidente en Oceanía hoy: tráiler se impacta en columna del metro y genera caos
El percance fue contra una columna del Metro en la Línea 5.

Un tráiler se impactó la mañana de este viernes en una columna del Metro de la Línea 5 provocando el cierre de vialidades y causando afectaciones en avenida Oceanía.

Publicidad

"Durante la madrugada de hoy, lamentablemente un tráiler se impactó contra un pilar del Metro elevado entre las estaciones Oceanía y Romero Rubio de la Línea B, en la alcaldía Venustiano Carranza, cerca de Plaza Encuentro Oceanía", dijo Adrián Rubalcava, director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

Añadió que paramédicos de la alcaldía Venustiano Carranza y personal de Obras y Seguridad Institucional del Metro trabajan para liberar las vialidades afectadas.

Autoridades capitalinas informaron que permanecen cerrados los carriles centrales a la altura de Siberia, y que laboran servicios de emergencia en Eduardo Molina, Oriente 172 y Circuito Interior.

Para tratar de contener el tránsito se realizan cortes viales a la altura de San Juan y Loreo Fabela, así como en Circuito Interior.

Los automovilistas pueden tomar como alternativa el Eje 3 Oriente, Avenida Gran Canal, Calzada de los Misterios y Calzada de Guadalupe.

Publicidad

Tags

Accidentes Metro

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad