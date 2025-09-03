Granizo, lluvias y rayos: el pronóstico de tiempo para la CDMX este 3 de septiembre

Pronóstico general de este miércoles

El boletín de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) detalla que después del mediodía se prevé ambiente cálido con cielo mayormente nublado. En esas condiciones podrían presentarse lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica, sin descartar la caída de granizo.

Respecto a los vientos, se esperan corrientes de dirección variable con una velocidad de 5 a 20 kilómetros por hora y rachas que alcanzarán hasta los 45 kilómetros por hora. Estas ráfagas podrían intensificar los efectos de las lluvias en zonas vulnerables de la capital.

El comunicado también advierte que mañana continuarán las lluvias fuertes, por lo que se sugiere a la población mantenerse informada a través del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC. Esta plataforma ofrece actualizaciones puntuales en caso de que las condiciones se tornen más severas.

Las lluvias fuertes se esperan en este horario

La dependencia capitalina especificó un escenario de riesgo en el que sobresalen las lluvias fuertes. El fenómeno se concentrará en el sur y poniente de la ciudad.

El horario de mayor afectación está previsto entre las 16:00 horas del 3 de septiembre y las 02:00 horas del 4 de septiembre de 2025. Durante este lapso se recomienda a los habitantes tomar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas y afectaciones en la movilidad urbana.

El pronóstico subraya que, aunque no se puede precisar el punto exacto de la intensidad, las lluvias tendrán suficiente fuerza para requerir medidas preventivas en esas zonas específicas de la capital.

Temperaturas esperadas en las próximas 24 horas

SGIRPC detalla un registro puntual de las temperaturas que se esperan a lo largo del día y la madrugada siguiente:

- 09:00 h: 17 °C.

- 12:00 h: 21 °C.

- 15:00 h: 24 °C, considerada la máxima del día.

- 18:00 h: 20 °C.

- 21:00 h: 18 °C.

- 00:00 h: 17 °C.

- 03:00 h: 6 °C.

- 06:00 h: 14 °C.

- 09:00 h: 18 °C.