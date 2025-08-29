Publicidad

CDMX

Hoy No Circula Sabatino es diferente este 30 de agosto: ¿quiénes no salen en CDMX y Edomex?

El quinto sábado del mes, el Hoy No Circula aplica modificaciones especiales para ciertos vehículos del Valle de México.
vie 29 agosto 2025 12:33 PM
Los autos exentos pueden moverse con normalidad, mientras los demás deben permanecer en casa este sábado.

Este 30 de agosto, al ser el quinto sábado del mes, el programa Hoy No Circula Sabatino será distinto a los primeros cuatro sábados en la Ciudad de México y el Estado de México.

Si quieres saber si tu auto puede circular este fin de semana y evitar una multa, quédate, que aquí te explicamos de manera clara y sencilla qué vehículos no podrán salir este sábado.

¿Qué autos no pueden circular este sábado 30 de agosto?

Solo están restringidos los autos con holograma 2 y los vehículos foráneos. El horario es de 5:00 a 22:00 horas.

Si tu vehículo entra en estas categorías, debes dejarlo en casa, pues las autoridades podrían detenerte y aplicarte una multa.

Siempre puedes consultar el calendario oficial para confirmar en este enlace: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ .

¿Quiénes sí pueden circular?

Autos con hologramas 00 y 0, generalmente nuevos o con bajas emisiones.

Vehículos eléctricos o híbridos, exentos para promover tecnologías limpias.

Autos con holograma 1, sin importar el número de placa o color de engomado.

En el quinto sábado del mes, el Hoy No Circula Sabatino solo aplica para holograma 2 y vehículos foráneos. Por lo tanto, tu auto con holograma 1 puede circular sin problema.

Respetar el Hoy No Circula no solo previene sanciones, sino que también ayuda a mejorar la calidad del aire.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Si todavía tienes dudas sobre cómo aplica el programa los sábados, aquí te lo explicamos de manera clara:

Vehículos con holograma 2

No circulan ningún sábado del mes.

Vehículos con holograma 1

La restricción depende del último dígito de la placa:

Número impar (1, 3, 5, 7, 9): primer y tercer sábado.

Número par (0, 2, 4, 6, 8): segundo y cuarto sábado.

Quinto sábado del mes

Solo se restringen los autos con holograma 2 y los vehículos foráneos.

¿Hay Doble Hoy No Circula este sábado?

Este sábado no se aplicará el Doble Hoy No Circula, ya que esta medida solo se activa durante contingencias ambientales, cuando la calidad del aire es muy mala.

¿Dónde aplica el programa?

El programa es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Así como en 18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Desde el 1 de julio, la medida también rige en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. No obstante, las multas en estas zonas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.

Multa por incumplimiento

No respetar el Hoy No Circula Sabatino puede costar entre 20 y 30 UMA, lo que equivale a 2,262 y 3,394 pesos en 2025. Evita gastos innecesarios tomando precauciones.

Consejos para evitar problemas

Consulta el calendario oficial antes de salir.

Revisa el reporte de calidad del aire del día.

Planea tus traslados con anticipación.

Verifica si tu auto debe quedarse en casa según el engomado y la terminación de placa.

Respetar el Hoy No Circula no solo previene sanciones, sino que también ayuda a mejorar la calidad del aire en el Valle de México, beneficiando a toda la población.

