Hoy No Circula Sabatino es diferente este 30 de agosto: ¿quiénes no salen en CDMX y Edomex?

El programa es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Así como en 18 municipios del Estado de México:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Desde el 1 de julio, la medida también rige en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. No obstante, las multas en estas zonas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.
Multa por incumplimiento
No respetar el Hoy No Circula Sabatino puede costar entre 20 y 30 UMA, lo que equivale a 2,262 y 3,394 pesos en 2025. Evita gastos innecesarios tomando precauciones.