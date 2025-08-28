Hoy No Circula 29 de agosto 2025: qué autos descansan en CDMX y Edomex este viernes

Autos que no circulan este viernes

La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas y afecta a los vehículos que cumplan con estas características:

Engomado azul o terminación de placa 9 o 0.

Holograma 1 o 2.

Si tu coche entra en esta categoría, lo mejor es dejarlo en casa y planear tu movilidad de otra manera.

Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

Vehículos que sí pueden circular

No todos están sujetos a la restricción. Quedan exentos:

Autos con holograma 0 o 00.

Vehículos eléctricos o híbridos.

Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

La respuesta es no. Este viernes no hay contingencia ambiental, así que la medida se mantiene en su modalidad regular, sin endurecerse.

Dónde aplica la restricción

El Hoy No Circula está vigente en:

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

18 municipios conurbados del Edomex: Atizapán, Coacalco, Cuautitlán, Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Además, desde el 1 de julio de 2025, el programa también opera en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado para autos con holograma 1 y 2. Sin embargo, en estas regiones las multas empezarán a aplicarse hasta enero de 2026.

Multas: cuánto cuesta incumplir

Pasar por alto el Hoy No Circula puede salir caro. Los infractores se exponen a una sanción de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2025, cada UMA equivale a 113.14 pesos, por lo que la multa va de 2,262 a 3,394 pesos, según lo que determine la autoridad.

Consejos para evitar problemas

Consulta el calendario oficial antes de salir.

Revisa el reporte de calidad del aire del día.

Planea tus traslados con anticipación.

Verifica si tu auto debe quedarse en casa según engomado y terminación de placa.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo te libra de sanciones: también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México, un beneficio para todos los habitantes de la región.

