CDMX celebra el Día del Abuelo con un gran baile con la Sonora Santanera y Sonora Dinamita, ¿dónde será?

¿Quiénes tocarán en Corazones de plata, el gran baile de la CDMX?

El Gobierno de la Ciudad de México organizó el evento el sábado 30 de agosto para conmemorar el Día del Abuelo en México, que se celebra cada 28 de agosto. Este día busca reconocer la experiencia, sabiduría y aportaciones de los abuelos dentro del núcleo familiar, así como honrar la vejez.

Para el evento, habrá grupos musicales en vivo para poner a la población a bailar:

Acerina y su danzonera - 10:00 horas

La Internacional y explosiva Sonora Dinamita - 11:00 horas

Los Mulatos de Pepe Arévalo - 12:30 horas

Sonora Santanera con María Fernanda - 13:30 horas

👉🏻🫀 No te pierdas el gran baile de celebración a los Corazones de Plata en la #CapitalDeLaTransformación, con artistas invitados que pondrán a bailar a todas y todos. Así que no lo pienses más, asiste para pasar un día lleno de alegría, música y diversión.



📆 Sábado 30 de… pic.twitter.com/jfk05Rq3Vp — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) August 27, 2025

¿Dónde será el evento?

El baile está programado para realizarse en el Estadio Jesús “Palillo” Martínez, ubicado en Río Piedad s/n, Granjas México, en la alcaldía Iztacalco. Está a unos pasos de la estación del metro Ciudad Deportiva, de la Línea 9 (Café) Pantitlán-Tacubaya.

La entrada es gratuita.

¿Cuántos adultos mayores hay en México?

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) y la Encuesta de Evaluación Cognitiva de 2021 del Inegi estimó que en el país vivían más de 25.9 millones de personas de 53 años o más.

De ese total, 14.1 millones eran mujeres y 11.8 millones eran hombres.

De acuerdo a los resultados, 25% de esta población tenía entre sus actividades cuidar a un menor de 12 años y 18.4% a una persona adulta. El 62.3% percibió tener un estado de salud de regular a malo.

En cuanto a situación conyugal, 78.6% de los hombres estaba casado o en unión libre, 7.5% divorciado o separado, 9.4% eran viudos y 4.6% estaba soltero.

Las mujeres, en cambio, 58.6% estaban casadas o en unión libre, 12.3% divorciada o separada, 25.7% eran viudas y 5..6% estaban solteras.