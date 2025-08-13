Hoy No Circula miércoles 13 de agosto: qué autos descansan en CDMX y Edomex

¿Qué autos no circulan este miércoles?

Según el calendario oficial , este miércoles están prohibidos de circular los vehículos que tengan:

Holograma 1 o 2

Engomado rojo

Terminación de placa 3 o 4

Si tu auto cumple con estas características, lo más recomendable es dejarlo guardado para evitar una multa.

Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Quiénes sí pueden circular?

Están exentos del programa los siguientes vehículos:

Autos con holograma 0 o 00

Vehículos eléctricos o híbridos

Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas con terminación 3 o 4

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este miércoles no hay contingencia ambiental, por lo que el programa opera con sus reglas habituales, sin Doble Hoy No Circula.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa restringe la circulación en dos grandes zonas durante el horario de 5:00 a 22:00 horas:

Ciudad de México: en las 16 alcaldías

Estado de México: en 18 municipios conurbados, entre ellos Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, entre otros

¿Y en Toluca y Santiago Tianguistenco?

Desde el 1 de julio, el Hoy No Circula también opera en estas zonas metropolitanas. Aunque las restricciones ya aplican de lunes a sábado, las multas no se cobrarán hasta el 1 de enero de 2026, pues actualmente es un periodo de adaptación.

¿Qué pasa si te multan?

La sanción económica por no respetar el programa va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,262 y 3,394 pesos, una cifra que puede afectar tu bolsillo si no estás preparado.

Recomendaciones para evitar problemas

Consulta siempre el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

Revisa diariamente el reporte de calidad del aire.

Ten en cuenta que las restricciones pueden cambiar si se declara contingencia ambiental.

Antes de prender el motor, verifica si tu auto puede circular. Además de evitar una multa, estarás contribuyendo a mejorar la calidad del aire para todos.

En resumen, respetar el Hoy No Circula no solo evita sanciones económicas, sino que también ayuda a reducir la contaminación y mejora la calidad de vida en la Zona Metropolitana del Valle de México. Así que la próxima vez que planees usar tu coche, revisa bien si puedes salir y toma decisiones responsables.

