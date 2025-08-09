Si quieres salir a cenar este sábado en la Ciudad de México, toma tus precauciones contra la lluvia, ya que se espera caída de granizo. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó todas las alertas en casi todas las alcaldías, según la intensidad de las precipitaciones.
Sábado lluvioso en CDMX: Activan alertas en casi toda las alcaldías
Alcaldías en alerta amarilla
De acuerdo con el anuncio oficial más reciente, las demarcaciones con lluvias de 15 a 29 mm son:
Azcapotzalco
Benito Juárez
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Miguel Hidalgo
Tláhuac
Tlalpan
Xochimilco
Alerta Naranja
Alcaldías con lluvia de 30 a 49 mm son:
Coyoacán
Cuajimalpa
Iztapalapa
La Magdalena Contreras
Alerta Púrpura
Álvaro Obregón tendrá lluvias mayores a 70 mm, por lo que alcanzó el nivel máximo de lluvias en la CDMX.
Se observan #lluvias fuertes en: @Alc_Iztapalapa, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl; lluvias y #chubascos en: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @IztacalcoAl, @AlcaldiaMHmx, @TlahuacRenace y @XochimilcoAl. Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza #Tlaloque… pic.twitter.com/TxOYT7VaYZ— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 9, 2025
Las alertas de la SGIRPC tienen una vigencia de las 17:20 a las 23:00 horas de este sábado 9 de agosto, y recomendó las siguientes acciones:
- Retirar la basura de coladeras del interior y exterior de los hogares;
- Cerrar puertas y ventanas;
- No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua;
- Llevar paraguas o impermeable en caso de salir de casa.
- Evitar refugiarse de la lluvia bajo árboles;
- Espera a que disminuya la lluvia en la medida de lo posible;
- En caso de habitar en zona de riesgo a inundaciones, guarda los documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconecta aparatos electrónicos y atiende las recomendaciones de Protección Civil.
- Evita cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso.
Pronóstico de lluvias en Edomex
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que habrá chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas, y posible caída de granizo en los siguientes municipios:
Tejupilco
Valle de Bravo
Toluca
Lerma
Ixtapan de la Sal
Atlacomulco
Cuautitlán Izcalli
Naucalpan
Tlalnepantla
Tultitlán
Zumpango
Ecatepec
Texcoco
Nezahualcóyotl
Chimalhuacán
Amecameca
También se prevé viento con rachas de hasta 45 km/h en la región. El pronóstico aplica de las 15:00 a las 18:00 horas.
Esta tarde se registran #Lluvias, #Chubascos y precipitaciones fuertes en alcaldías de #CDMX, regiones de #EdoMéx, así como en tramos carreteros; las lluvias podrían acompañarse de #DescargasEléctricas y caída de #Granizo ⬇️ pic.twitter.com/aXk15u16eI— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 9, 2025