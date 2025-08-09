Sábado lluvioso en CDMX: Activan alertas en casi toda las alcaldías

Alcaldías en alerta amarilla

De acuerdo con el anuncio oficial más reciente, las demarcaciones con lluvias de 15 a 29 mm son:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Alerta Naranja

Alcaldías con lluvia de 30 a 49 mm son:

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Alerta Púrpura

Álvaro Obregón tendrá lluvias mayores a 70 mm, por lo que alcanzó el nivel máximo de lluvias en la CDMX.

Las alertas de la SGIRPC tienen una vigencia de las 17:20 a las 23:00 horas de este sábado 9 de agosto, y recomendó las siguientes acciones:

- Retirar la basura de coladeras del interior y exterior de los hogares;

- Cerrar puertas y ventanas;

- No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua;

- Llevar paraguas o impermeable en caso de salir de casa.

- Evitar refugiarse de la lluvia bajo árboles;

- Espera a que disminuya la lluvia en la medida de lo posible;

- En caso de habitar en zona de riesgo a inundaciones, guarda los documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconecta aparatos electrónicos y atiende las recomendaciones de Protección Civil.

- Evita cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso.

Pronóstico de lluvias en Edomex

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que habrá chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas, y posible caída de granizo en los siguientes municipios:

Tejupilco

Valle de Bravo

Toluca

Lerma

Ixtapan de la Sal

Atlacomulco

Cuautitlán Izcalli

Naucalpan

Tlalnepantla

Tultitlán

Zumpango

Ecatepec

Texcoco

Nezahualcóyotl

Chimalhuacán

Amecameca

También se prevé viento con rachas de hasta 45 km/h en la región. El pronóstico aplica de las 15:00 a las 18:00 horas.