Hoy No Circula Sabatino, 9 de agosto 2025: autos que descansan en CDMX y Edomex

¿Qué autos no circulan este sábado 9 de agosto?

Según el calendario oficial , estas son las restricciones para este fin de semana:

-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.

-Autos con placas foráneas, sin importar holograma o terminación.

La restricción aplica de las 5:00 a las 22:00 horas.

El Hoy No Circula Sabatino limita la circulación de vehículos, dependiendo del holograma y la placa (Came)

¿Quiénes pueden circular sin problema?

-Vehículos con holograma 00 y 0.

-Autos eléctricos e híbridos.

-Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. El Doble Hoy No Circula solo se activa en contingencias ambientales, y para este sábado 9 de agosto no está previsto, por lo que el programa se mantiene en su modalidad habitual.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

Esta restricción opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

¿Y en Toluca y Santiago Tianguistenco?

Desde el 1 de julio, el programa también se aplica en estas zonas metropolitanas con restricciones de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. Sin embargo, las multas por incumplimiento comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.

¿Cuál es la multa por incumplir?

Quienes no respeten la restricción pueden ser sancionados con multas de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2,262 y 3,394 pesos para 2025.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Este programa es una extensión de la restricción vehicular para sábados, cuyo objetivo es disminuir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Así opera:

Vehículos con holograma 2;

No circulan ningún sábado.

Vehículos con holograma 1:

No circulan el 1er y 3er sábado si la placa termina en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

No circulan el 2º y 4º sábado si la placa termina en número par (0, 2, 4, 6, 8).

Quinto sábado

En el quinto sábado del mes, sólo los vehículos con holograma 2 y los foráneos tienen restricción.

Antes de salir este sábado, verifica bien las placas y hologramas para evitar multas y contribuir a reducir la contaminación. Así disfrutarás tus planes sin preocupaciones.