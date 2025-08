Hoy No Circula Sabatino, 1 de agosto 2025: autos que descansan en CDMX y Edomex

¿Quién debe quedarse en casa este sábado 2 de agosto?

De acuerdo con el calendario oficial , este sábado no podrán circular los siguientes vehículos:

Autos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de su placa.

Placas foráneas, sin importar el holograma o el número de placa.

Este sábado no pueden circular los autos con holograma 1 y placas con terminación impar. (Came)

¿Quién sí puede circular?

No todo está prohibido. Estos vehículos sí podrán circular:

Autos con holograma 00 y 0, los que suelen tener permisos especiales por ser nuevos o con bajas emisiones.

Vehículos eléctricos o híbridos, que están exentos para fomentar tecnologías más limpias.

Autos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No, no habrá Doble Hoy No Circula este sábado. Esta medida solo se activa cuando la calidad del aire está muy mala, es decir, durante contingencias ambientales, y no está contemplada para este 2 de agosto.

¿En qué zonas aplica el programa?

El Hoy No Circula es obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, entre ellos:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio, también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, donde las restricciones son de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Sin embargo, las multas allí empezarán a imponerse hasta el 1 de enero de 2026.

¿Cuánto cuesta la multa por incumplir?

Si decides no respetar el Hoy No Circula Sabatino, la multa es fuerte: va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale entre 2,262 y 3,394 pesos, según las tarifas vigentes para este 2025. Así que mejor tomar precauciones para evitar un gasto inesperado.

¿Cómo funciona exactamente el Hoy No Circula Sabatino?

La idea es controlar la circulación vehicular para reducir la contaminación durante los fines de semana también. Así funciona:

Vehículos con holograma 2 no circulan ningún sábado del mes.

Vehículos con holograma 1 no circulan según el número final de placa:

Si termina en número impar, no circulan el primer y tercer sábado.

Si termina en número par, no circulan el segundo y cuarto sábado.

Cuando hay un quinto sábado en el mes, sólo los autos con holograma 2 y vehículos foráneos están restringidos ese día.

Antes de salir este sábado 2 de agosto, revisa tu holograma y el número final de tu placa para saber si puedes circular. Recuerda que respetar el Hoy No Circula no solo evita multas, sino que también ayuda a mejorar la calidad del aire para ti y todos los que vivimos en el Valle de México.

Así que planea bien tu día, cuida tu bolsillo y respira tranquilo.