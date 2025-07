Hoy No Circula martes 29 de julio 2025: qué autos descansan en CDMX y Edomex

¿Qué autos no pueden circular este martes?

De acuerdo con el programa, este martes deben suspender su circulación los vehículos que tengan:

Holograma 1 o 2

Terminación de placa 7 u 8

Engomado rosa

La restricción aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

Podrán circular sin problema:

Vehículos con holograma 0 o 00

Autos eléctricos o híbridos

Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rosa ni terminación de placa 7 u 8

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este martes el programa opera de manera habitual, ya que no hay contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México. Por ahora, no se han activado medidas extraordinarias.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa es válido en las siguientes zonas:

Ciudad de México

Las 16 alcaldías de la capital

Estado de México (zona conurbada)

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Y qué pasa en Toluca y Santiago Tianguistenco?

Desde el 1 de julio, el programa Hoy No Circula también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, con restricciones de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2.

Sin embargo, las multas en esas zonas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026, por lo que actualmente se encuentra en etapa de socialización.

¿Cuánto cuesta la multa si incumples?

Circular en día restringido puede costarte entre 2,262 y 3,394 pesos, equivalentes a 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), según lo determine la autoridad competente.

Recomendaciones para evitar multas y contribuir al medio ambiente

Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

Revisa el reporte diario de calidad del aire.

Planea tus traslados con anticipación.

Verifica el holograma, el engomado y la terminación de placa de tu vehículo.

Respetar esta medida no solo evita sanciones, también ayuda a reducir la contaminación en el Valle de México. Cumplir con el programa es una forma sencilla de cuidar tanto el medio ambiente como tu bolsillo.