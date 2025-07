Morena detiene armonización de Ley de Seguridad Vial en CDMX, dice MC

"Están aplazando la armonización porque hay varias políticas públicas que contradicen le Ley General de Seguridad Vial como son las licencias permanentes, la negligencia por los transportistas de la Ciudad de México y por eso están atrasando y pateando el balón", dijo la legisladora frente al Congreso de la ciudad.

Movimiento Ciudadano presentó una nueva iniciativa para armonizar con la Ley de Seguridad Vial y señalaron que este pendiente está costando vidas en la ciudad, ante el incremento personas que han muerto por hechos de tránsito.

"El ingrediente que nos falta hoy en nuestra Ley de Movilidad es el de seguridad vial: los límites de velocidad, las calles completas, ampliar ciclovías, mejorar las esquinas", dijo Royfid Torres, coordinador de MC en el Legislativo de la ciudad.

Torres sostuvo que en la pasada legislatura se avanzó hasta tener un dictamen, pero Morena y aliados no aceptaron votar en el pleno.

Dos puntos que atoraron la discusión fue la ampliación del programa de Alcoholimetro para hacerlo permanente para los conductores de transporte público, así como la reducción de las velocidades permitidas para circular en vehículos motorizados.

MC propone menos presupuesto para automovilistas

Una de las propuestas centrales de la iniciativa de Movimiento Ciudadano es que el presupuesto en movilidad se distribuya de acuerdo con la proporción de los usuarios de la vía, así como a partir de la prioridad que tiene cada usuario en la pirámide de movilidad.

Esta pirámide da el siguiente orden de prioridad, de mayor a menor: peatones y personas con discapacidad, movilidad no motorizada (como ciclistas), transporte público, transporte de carga y vehículos particulares.

"No puede ser que tengamos una Ciudad de México que invierta el 80% de su presupuesto para infraestructura Vial en los coches y el 20% en las personas que no utilizan el automóvil, mientras que el 80% de las personas no utilizan automóvil en la ciudad", sostuvo Urriza.