Es importante señalar que no todos los postes emiten alerta sísmica, si uno del tipo Mi C911e no suena, es normal, pues éstos no tienen esa finalidad.

Reporta las fallas que detectes en los altavoces del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México.



Con el ID del poste y su ubicación lo puedes comunicar a:



📞9-1-1 o al *0311

Twitter y Facebook del @C5_CDMX y de @locatel_mx #TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/nWyMDzzvZM — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 5, 2022