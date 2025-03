Alcaldes de la CDMX también apuestan por transferencias directas en programas

"¿Cuál es el verdadero objetivo de un programa social? Sacar a la gente de una condición de vulnerabilidad. ¿Y qué sucede cuando los programas sociales se vuelven permanentes, como parte de la relación de un gobierno con la ciudadanía? se vuelve una clientela", apunta Cristina Heliane Rosas, politóloga por la UNAM.

Transferencias sin reactivar la economía local

En una revisión realizada por Expansión Política al Sistema de Información para el Bienestar Social (Sibis), donde 13 alcaldías tienen registrados sus programas sociales, se encontró que en 39 de 70 de ellos, se dan en transferencias monetarias.

Las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras no tienen registrados programas en este sistema, pero sí cuentan con ellos.

De acuerdo con los especialistas, los programas sociales deben tener como objetivo aliviar la condición de vulnerabilidad de una persona y en el caso de los aplicados a través de transferencias, reactivar la economía y complementar el ingreso familiar.

No obstante, Cristina Heliane Rosas, consultora en políticas públicas, explica que al darse más de la mitad de los programas sociales en transferencias monetarias, uno de los riesgos es que cuando se distribuyen a través de una tarjeta, muchas veces no reactivan la economía local, pues las personas acuden a comprar en sitios que aceptan esta forma de pago, como supermercados, tiendas de autoservicio o de cadena.

"En realidad no reactiva la economía comunitaria, hacer transferencias a través de mecanismos electrónicos como son tarjetas pues lleva a que la mayoría de esos recursos transferidos a las personas sean gastados en tiendas de autoservicio, no en la tiendita de la esquina o el mercado, entonces no necesariamente se alimenta la economía local", apunta.