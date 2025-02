Gaseros advierten suspensión de servicio en CDMX y Edomex

Sin margen para operar

De acuerdo con el comunicado emitido por los gaseros, desde hace meses han enfrentado dificultades económicas que les impiden cubrir los costos operativos diarios de los autotanques encargados de la distribución. Pese a proporcionar toda la información requerida a las autoridades, aseguran que no han recibido una respuesta clara que les permita seguir trabajando con estabilidad financiera.

El encuentro con la CRE tuvo lugar la mañana del jueves 30 de enero. Durante la reunión, los representantes del gremio expusieron la urgencia de ser incluidos en la regulación del sector con un margen comercial viable.

Sin embargo, la comisión respondió que no está en sus atribuciones ofrecer una solución inmediata y propuso una nueva reunión con otras instancias gubernamentales.

Se trata de una suspensión obligada

Ante la falta de respuestas y acciones por parte de las autoridades, el Gremio Gasero Nacional anunció la suspensión de la distribución hasta la última milla, lo que podría generar desabasto en los próximos días.

No se trata de un paro o manifestación, sino de un estado de insolvencia que nos conduce a no ser operativos ni competitivos en el mercado Gremio Gasero Nacional

La suspensión afectaría a miles de usuarios residenciales, comerciales e industriales en la zona metropolitana. Además, el gremio advirtió que esta crisis podría extenderse a otros estados del país, ya que el problema es de índole federal.

Hasta ahora, más de 10 plantas han cerrado y más de 500 empleados han sido despedidos por la falta de recursos para sostener el negocio.

¿Cuándo iniciará la suspensión?

Al preguntarles sobre cuándo comenzará la suspensión de la distribución de gas LP, el GGN contestó que "no hay una fecha específica, los compañeros están tratando de aguantar siempre dando la prioridad o atención al cliente porque es su patrimonio y no un autotanque, entonces no hay una fecha, pero en cualquier momento podría todo el gremio declararse inoperante ante la falta de un margen operativo".

Los gaseros reiteraron que no están en contra de las políticas gubernamentales ni buscan incrementos desmedidos en los precios del gas LP.

Su única petición, señalaron, es ser incluidos en la regulación del sector para evitar el colapso de un gremio del que dependen alrededor de 10 mil familias en la zona metropolitana. El llamado a las autoridades es urgente, ya que el desabasto podría generar una crisis en el corto plazo.