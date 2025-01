Brugada abarrota el Zócalo en arranque de apoyos a hombres de la CDMX

“Eso significa que en las familias se hace un reconocimiento a las que históricamente no son reconocidas, a las que han trabajado toda su vida, cuidando a la familia y no han recibido un peso, a las que han cuidado a esta sociedad y la sociedad no ha cuidado de ellas.

“Mientras la federación apoya a las mujeres de esta edad, la ciudad apoya a los hombres que tienen esta edad, para que nadie se quede atrás y de esta manera, en las familias de la Ciudad de México tendremos pensión universal a mujeres y hombres”, dijo Brugada.

Hoy arrancamos con el programa de extensión de la Pensión Universal para los Adultos Mayores, para hombres de 60 a 64 años, que hoy es realidad gracias al apoyo y seguimiento que le ha dado la presidenta@Claudiashein, a este programa que inició con el presidente Andrés Manuel… pic.twitter.com/Wk3FcXGkuU — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 23, 2025

El Zócalo capitalino lució repleto de adultos mayores, a unas horas de que Brugada celebre con otro evento masivo sus primeros 100 días de Gobierno.

Este 2025 se entregará el apoyo a 77,000 hombres de 63 y 64 años, mientras para 2026 se proyecta ampliar el programa a una cantidad similar de beneficiarios de otras edades.

Brugada sostuvo que en la ciudad los hombres de 60 a 64 años, al igual que las mujeres, tienen acceso a servicios de salud gratuitos así como ayuda para la certidumbre jurídica, como el trámite gratuito del testamento.

El programa consiste en un depósito bimestral de 3,000 pesos y este año se etiquetaron 1,268 millones de pesos del presupuesto público para este apoyo.

El apoyo será de 3,000 pesos bimestrales, para sumar un total de 18,000 pesos anuales, y se entregará a beneficiarios de las 16 alcaldías.

De acuerdo con la edición 1524 BIS de la gaceta oficial, el programa arranca en 2025 con los primeros 77,000 beneficiarios adultos de 63 a 64 años y se ampliará a más población de manera progresiva.

Los interesados pueden acudir la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social en Avenida 20 de Noviembre 195, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.