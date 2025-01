Gobierno CDMX aprieta control de motos y autopartes para reducir robos

Entre las principales medidas está la propuesta al gobierno federal para que las motocicletas sean registradas ante el Registro Público Vehicular (Repuve), como ya sucede con los automóviles; además, que los fabricantes incluyan chips de identificación en estos vehículos.

“Necesitamos que las motocicletas tengan un registro ante el Repuve, actualmente no existe, no lo tienen, no se puede detectar en los arcos que detectan el chip y que confirman la legalidad, no lo tienen las motocicletas”, dijo Brugada.

Indicó que se propondrá al Congreso de la Unión una reforma a nivel federal para que también se aplique la extinción de dominio a inmuebles usados para el robo de autopartes, pues actualmente esto sólo se aplica en los casos de robo de vehículos.

A la par, se realizarán operativos para detectar y sancionar los establecimientos que vendan autopartes robadas, señaló Brugada.

“Se van a llevar a cabo operativos exhaustivos de verificación, de suspensión y de clausura a establecimientos de venta de autopartes porque no vamos a tolerar establecimientos que funcionen fuera de la ley, y esto implica incluso tener las herramientas en estos operativos para que quede muy clara la procedencia de cada una de las autopartes que venden en estos lugares”, detalló la jefa de Gobierno.