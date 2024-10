Regulación de Airbnb en CDMX: ¿Una solución real al problema de fondo?

En la Ciudad de México son ofrecidas a través de Airbnb 17,432 viviendas completas, con un precio promedio de 1,612 pesos por noche, de acuerdo con el portal Inside Airbnb. El 33.3% de los anfitriones tienen solo una vivienda registrada en la plataforma, mientras un 30.7% tiene 10 o más viviendas.

“Hay que ver qué está pasando: hay un mercado de personas que la hacen de anfitriones o hay personas que están especulando y han adquirido muchas viviendas”, apunta Rosales.

Para el urbanista, la regulación de plataformas como Airbnb quedará corta si no es acompañada de regulaciones e inversión para producir vivienda accesible en la ciudad.

“El problema no es Airbnb, el problema es que no hay una oferta suficiente de vivienda en la Ciudad de México.

“(El de CDMX) es un modelo más permisivo donde se permite un mayor número de noches, los registros no son tan estrictos, no hay sanciones ni multas tan fuertes, pero es un problema también de la estructura y las instituciones que tiene la Ciudad de México, que no tiene por ejemplo una defensoría de los derechos de los inquilinos ni una Ley Inquilinaria”, sostiene.

Rosales advierte retrasos graves en la regulación del suelo para vivienda en la ciudad, pues no se han actualizado los Programas de Desarrollo Urbano de las alcaldías en al menos 13 años, siendo alcaldías como Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo 16 años y Benito Juárez 19 años de su publicación.