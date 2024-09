Activan alerta roja por lluvias en alcaldías de CDMX

Las lluvias provocaron la reprogramación de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

#AICMinforma:

Debido a condiciones meteorológicas sobre el aeropuerto y sus inmediaciones, algunas aerolineas decidieron hacer ajustes en sus horarios, por seguridad operacional. Si tienes vuelo programado para las próximas horas, te recomendamos consultar a tu aerolínea. Para… — @AICM_mx (@AICM_mx) September 17, 2024

En casos de granizada las autoridades pidieron reducir riesgos, identificar objetos que pudieran sufrir daños (vitrales, domos, ventanas) y protegerlos con cobijas o cartón para amortiguar los golpes de granizo, y proteger o resguardar a las mascotas y plantas.

Otras precauciones que pidió tener en cuenta fueron: no cruzar encharcamientos o cruces de agua; no acercarse a postes o cables de electricidad, evitar conducir en bajo puentes y zonas inundadas, además de aumentar la distancia con otros vehículos al manejar y en lo posible no salir a la calle.

Por la mañana la SGIRPC informó que se esperaban chubascos, pero el pronóstico evolucionó a fuertes lluvias con granizo y además, tormentas eléctricas en 11 alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Los municipios del Estado de México afectados por la fuerte lluvia son: Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan de Juárez, Ixtapan de la Sal, Toluca, Ecatepec, Valle de Bravo y Tlalnepantla.

En tanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó gran parte del país con lluvias, debido a la proximidad de un nuevo frente frío que se aproximó al noroeste de la República Mexicana, la corriente en chorro subtropical, canales de baja presión extendidos sobre diferentes regiones del país, la entrada de humedad procedente de ambos océanos e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera.

Pronosticó lluvias intensas (75 a 150 mm) en 30 entidades: San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Se esperan también chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):en Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Tlaxcala y Quintana Roo y la presencia de intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Nayarit, en tanto que se prevén lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en Baja California.

Las lluvias podrán acompañarse de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y caída de granizo, dio a conocer Conagua.