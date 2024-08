Gestación subrogada en CDMX, entre la esperanza y la falta de derechos

El costo de gestar vida

A pesar de no estar regulada, la gestación subrogada ya se lleva a cabo en la Ciudad de México a través de agencias e intermediarios que ofrecen sus servicios y buscan gestantes a través de páginas de internet, cuentas de Instagram, Tiktok y grupos de Facebook.

“Chicas realmente comprometidas para iniciar el proceso de subrogacion.. compensación de $325,000..‼‼‼ hasta $425,000‼‼ OJO SOLO CHICAS DE CDMX, ESTADO DE MEXICO...”, ofrece una de las publicaciones del grupo ‘Gestantes y maternidad subrogada en México’ con 4,000 miembros en Facebook.

Villanueva advierte que el carecer de un marco legal compromete los derechos de las personas involucradas, en especial de las gestantes.

“Lamentablemente hay una industria en torno al tema que no está regulada y a falta de regulación siempre las personas más vulnerables son quienes peor la pasan.

“Si seguimos dejándolo en la bandeja de los tabúes vamos a dejar a las mujeres y personas gestantes expuestas a una realidad que puede ser bastante lamentable. Hay personas por alguna emergencia económica, han usado este tipo de técnicas y han abusado de las gestantes”, señala el legislador.

Nathalie afirma que su experiencia como gestante sustituta fue tan positiva que incluso ve posible hacerlo de nuevo. Sin embargo, cuenta que también pasó algunas dificultades con la agencia, como la demora en la entrega de dinero para la compra de medicamentos y citas médicas agendadas en clínicas lejos de su hogar y por la noche.

No obstante, reconoce que en su trabajo conectando a otras gestantes, sí ha conocido la experiencia de mujeres que han sufrido el proceso.

“Una gestante de gemelos que lo hizo en otra agencia me marcaba: ‘Nathy no me han pagado, no me quieren dar para mis medicamentos, qué voy a hacer con los bebés, yo no me puedo quedar con estos gemelos’. Esa mujer en lugar de estar disfrutando el embarazo está preocupada y lleva en el vientre los embriones cuando ni siquiera ha visto a los papás. Luego que nacen, lo que hacen es sedarte, te despiertan y ya no hay bebés. Sólo es fírmame aquí y ya”, comparte.

Alhelí Ordóñez, directore de la organización Ledeser A.C., dedicada a defender los derechos de personas LGBT+, apunta a la necesidad de un papel activo desde las autoridades para resguardar las condiciones de los acuerdos de gestación subrogada.

“Precisamente en el desarrollo de esos acuerdos es donde habita la explotación con fines reproductivos y toda clase de abusos, no sólo contra las gestantes sustitutas sino también contra los padres o madres de intención.