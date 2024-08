Adiós al reloj del Metro de CDMX: ¿Por qué están cerca de desaparecer?

Ubicación en peligro de extinción

Santiago se desplaza a diario por varias estaciones de la red del Metro y es consciente de que muchos relojes han dejado de funcionar desde hace años, sin embargo no le preocupa; para él, estos esqueletos que cuelgan del techo y que forman parte de la "cultura popular chilanga", se rehúsan a desaparecer, al menos en el imaginario de algunos usuarios.

“Yo siempre les digo a mis clientes que nos vemos debajo del reloj, aunque no sirva, pero está el aparato y quienes usamos el Metro, sabemos ubicarlo, no hay pierde, sirve cuando no conocemos físicamente a la otra persona”, afirma el joven, quien logra realizar su transacción y posteriormente aborda el siguiente convoy para desplazarse a otra entrega.

Un documento emitido por la dirección de instalaciones fijas del Metro señala que de los 598 relojes instalados en todas las estaciones de la red, 524 están fuera de servicio y 74 están operando, es decir, un 12%, los cuales están ubicados en las líneas 1, 2, 8 y 12 de la red de transporte.

La respuesta del organismo es clara: la tecnología ha rebasado a los relojes que hoy, solo son parte de una reliquia dentro de las estaciones.

Un documento obtenido a través de transparencia revela que actualmente solo 74 relojes están en funcionamiento (David Santiago)

Al recorrer la red del Metro, se puede observar que en algunas estaciones aún quedan vestigios de aparatos que dieron origen a la frase “nos vemos debajo del reloj”; hoy pasan casi desapercibidos por los usuarios, sobre todo entre las nuevas generaciones de pasajeros.

Durante un recorrido por la línea 7 del Metro no se observó ningún reloj en funcionamiento. (Foto: David Santiago)

En la Línea 7, junto a los indicadores luminosos que marcan la dirección de los trenes, existen huecos, algunos con cables salidos y otros que simplemente fueron tapados con un plástico y la leyenda “fuera de servicio”. En el trayecto entre Tacubaya y El Rosario, ninguna estación cuenta con relojes en funcionamiento.

Una situación similar prevalece en la Línea 6 que va de El Rosario a Martín Carrera. Debajo de un extinto reloj en la estación Instituto del Petróleo, Araceli Gómez espera que la lluvia descienda para poder salir a la superficie y continuar su camino a casa. La costumbre de mirar el teléfono o su reloj de pulso, le hizo olvidar que existían estos aparatos en las estaciones. Atribuye la desaparición paulatina de los relojes al relevo generacional.

“A la gente mayor de 40 años, nos tocó esa transición de lo analógico a lo digital. Si lo vemos objetivamente, la tecnología nos está rebasando, todos traemos un celular, así que la hora la tenemos en la mano o en el bolsillo. Si no me recuerdas, no me doy cuenta que ya no existían los relojes”, afirma.

La ausencia de relojes, incluso ha sido motivo de burlas y memes en redes sociales, los cuales hacen alusión a la añoranza por el punto de reunión dentro del Metro.