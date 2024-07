La "basura electoral" que inundó la CDMX tiene opaco destino

Opacidad en origen y destino de basura electoral

Desde los primeros días de marzo, los aspirantes a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, de “Sigamos Haciendo Historia”, y Santiago Taboada, de “Va por la CDMX”, se enfrascaron en una batalla por la colocación de pendones de lona y materiales plásticos en la vía pública. La situación se agravó un mes después con el inicio de las campañas para las 16 alcaldías y diputados locales.

Durante 90 días, los candidatos y partidos llenaron las calles de material propagandístico, que era destruido y reemplazado continuamente. Greenpeace hizo en su momento un llamado a frenar esta "basura electoral" debido a la contaminación generada.

Ornella Garelli, de la organización, explicó a Expansión Política que enviaron cartas a los actores políticos y solicitudes de información a los partidos sobre sus planes de reciclaje, sin obtener respuestas satisfactorias.

“Ninguno (partido o candidato), excepto Movimiento Ciudadano, contestó voluntariamente, solo forzados por la Plataforma Nacional de Transparencia. Los demás: el PAN, PRI, Morena solamente se han excusado en algunos artículos de leyes para decir que no tienen por qué brindar información. Entonces, es lamentable porque quiere decir que realmente no la tienen. No hicieron nunca su plan de reciclaje”, señaló.

Algunas de las respuestas de partidos políticos que enviaron a Greenpeace vía transparencia son que no se encuentran obligados a generar documentos ad hoc a la solicitud, y por tanto no había información sobre el plan de reciclaje, ello a pesar de que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local y federal lo contempla para cualquier campaña política.