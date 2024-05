Hoy no circula 25 de mayo 2024: ¿Quiénes no circulan este sábado?

¿Hay doble hoy no circula sabatino?

Luego de que la CAMe levantara la contingencia ambiental este viernes por la tarde, el programa Hoy No Circula volvió a la normalidad. Por lo tanto, no pueden circular los siguientes vehículos:

- Vehículos con holograma 1 terminación de placas par.

- Todos los vehículos con holograma 2 y foráneos.

¿Quiénes están exentos del programa?

- Hologramas 0.

- Hologramas 00.

- Vehículos eléctricos e híbridos.

- Autos con placa para discapacitados.

- Transporte público.

- Vehículos de seguridad pública.

- Vehículos de trabajadores de la salud (con tarjetón autorizado).

Multa por infringir el programa

La multa por circular en día restringido es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en 2024 es de 108.57 pesos.

Es decir, la multa va de los 2,171.40 a los 3,257.10 pesos por incumplir a las restricciones de movilidad.