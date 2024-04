“Se prevé calidad del aire Mala por este contaminante (ozono) con los máximos ubicados en el norte de la zona”, detalla el organismo.

En el último reporte, de las 14:00 horas, el organismo apuntó que en la CDMX y zona conturbada la temperatura ambiente promedio es de 30 grados Celsius, con humedad relativa del 17%, la intensidad del viento es de 8 kilómetros por hora.

Los puntos de monitoreo donde la calidad del aire es mala, son estos:

Camarones, Azcapotzalco

Hospital General de México, Cuauhtémoc

Benito Juárez, Benito Juárez

Pedregal, Álvaro Obregón

Iztacalco, Iztacalco

Ajusco Medio, Tlalpan

UAM Xocimilco, Xochimilco

UAM Iztapalapa, Iztapalapa

Hoy no circula

Este lunes 15 de abril no circulan los vehículos con engomado amarillo, terminaciones de placa 5 y 6. Hasta el momento no se ha activado el Doble Hoy No Circula. La decisión depende de la calidad del aire y las condiciones meteorológicas.