Taboada rechaza que crisis de agua en CDMX sea invento de la oposición

Durante su participación en el foro “Reto Hídrico en la CDMX” en el Congreso capitalino, Taboada consideró que la sequía y los niveles críticos en el Sistema Cutzamala que generaron una reducción del caudal para el abastecimiento de agua a las alcaldías se deriva de una falta de inversión y descuido hídrico en los últimos 20 años, tiempo en que lleva gobernando la izquierda en la Ciudad de México.

Aprovechó para responder al diputado morenista Carlos Cervantes Godoy, quien aseguró que el plazo de 150 días- también llamado “Día Cero”- para acabar con el agua de las presas que conforman el Sistema Cutzamala, es un invento del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano para alertar a la población y generar simpatías electorales.

“Le está saliendo muy caro a la Ciudad de México negar el problema del agua, no es una crisis inventada por nosotros, es una realidad de todos los días, no se invirtió durante más de 20 años, hay zonas de Iztapalapa donde no llega el agua y la poca que llega no es de buena calidad”, argumentó.