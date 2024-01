Protestan en la CDMX ante el regreso de las corridas de toros en la Plaza México

Algunos de los asistentes a la función de tauromaquia fueron recibidos con objetos y tierra que les arrojaron los manifestantes, mientras los confrontaban gritándoles “¡asesinos, asesinos!” y “¡¿qué se siente?!”.

Se han encendido los ánimos afuera de la Plaza México, en CDMX.



Los manifestantes exigen cancelar las corridas de toros por el maltrato animal que representa.



Los manifestantes exigen cancelar las corridas de toros por el maltrato animal que representa.

Han increpado también a los asistentes.

Los policías respondieron formando vallas humanas de protección para los asistentes; repeliendo con empujones, escudos y gas a los manifestantes.

Las corridas de toros regresan luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara la suspensión otorgada antes por un juez por un amparo interpuesto por la organización Justicia Justa.

No obstante, la batalla legal no ha terminado. Aunque la suspensión fue revocada, aún está pendiente que un juez realice la audiencia constitucional en la que decidirá si concede o no la protección para frenar las corridas de toros en la capital de forma definitiva, la cual está prevista para el próximo 12 de febrero.

La oposición al regreso de las corridas de toros trajo consigo también el apoyo de los aficionados, pues la Plaza México –con capacidad para 40,000 personas– se reportó con lleno total.