El Torito: Lo que no te habían dicho de la comida que se sirve aquí

La selección de los alimentos y las porciones son determinadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en colaboración con la empresa contratada para brindar el servicio de cocina, a partir del flujo regular de internos que las autoridades del Centro ya tienen medido.

Cada lunes abastecen los almacenes de alimentos de "El Torito". (Foto: Ariadna Peláez)

De lunes a jueves se preparan menos platillos, porque la población detenida en el Centro es menor, pero hacia los fines de semana, y en especial en días festivos, la cocina tiene mayor demanda.

Los días desafiantes para el personal de cocina, aquellos en que la población del Torito aumenta, son fechas festivas como Día de las Madres, Día de la Independencia y San Valentín.

De ser necesario, el Torito cuenta con una alacena especial de alimentos no perecederos en caso de que la demanda supere la previsión.

En las alacenas hay totopos, frijoles, pastas, arroz, chicharrón, café, aceite, atún enlatado y cucharas desechables. Junto a estos hay garrafas con jarabe para preparar aguas de sabores. Para el postre hay cajas de mazapanes De la Rosa.

En la congeladora se resguardan frutas, verduras y carnes. Ahí hay una caja con papas, en otra hay zanahorias cortadas en trozos y envueltas en plástico, mientras que en los estantes superiores se guardan las carnes de pollo, cerdo y res, listas para meterse a la olla una vez descongeladas.

No obstante, destaca la falta de un tipo de alimento común en la dieta de millones de mexicanos: los lácteos. No hay leche, queso, yogur, helado o crema, pues muchas de las personas que entran a este recinto se encuentran en estado de ebriedad y, por su bienestar, no se les sirven lácteos para evitar problemas estomacales.