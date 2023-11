Al estilo del Verde, Morena lanza campaña en videos a favor de Ernestina Godoy

Ratificación en pausa

El pasado martes 21 de noviembre, la fiscal Ernestina Gody se entrevistó con diputados del Congreso de la Ciudad de México como parte de su proceso de ratificación, en la que el principal reproche de legisladores de oposición fue que la funcionaria no haya acudido personalmente al recinto de Donceles y Allende y que este ejercicio se haya realizado de forma virtual.

La fiscal si bien destacó su trabajo al frente de la Fiscalía, dedicó un tiempo para reclamar a la oposición a Morena - a quien llamó “grupo minoritario- de no querer avanzar su ratificación por una venganza política.

“La corrupción no es un derecho que deba ser protegido y resguardado por las instituciones del Estado. No me refiero a todos los diputados, me refiero a esta minoría (panistas). No hay perseguidos políticos en razón de sus ideas o sus opiniones. Lo que sí hay son políticos que han utilizado sus cargos para obtener beneficios personales fuera de la ley”, dijo la fiscal en su intervención.

Después de esta entrevista, será la comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México la que se encargue de realizar un dictamen para llevarlo a pleno y que entre los 66 legisladores analicen la propuesta de la ratificación.

Para que se haga válida la ratificación de Ernesntina Godoy, se requieren las dos terceras partes de votos a favor, es decir de 44 de 66 legisladores, Morena y partidos aliados juntan 39 votos, incluido el del experredusta Víctor Hugo Lobo, quien se declaró independiente la semana pasada.