Políticos del PAN retoman investigación del NYT sobre Fiscalía de la CDMX

El aspirante a la candidatura del PAN a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, y el dirigente nacional de ese partido, Marko Cortés, reaccionaron a la publicación de un reportaje del periódico estadounidense The New York Times en la que se da a conocer que la Fiscalía General de Justicia solicitó a la empresa Telcel detalles de las comunicaciones de un grupo de políticos por presuntas investigaciones que no se han dado a conocer.