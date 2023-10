Violentadores de mujeres y deudores alimentarios fuera de las elecciones en CDMX

“En la Ciudad de México tres de cada cuatro no pasa la pensión y es gravísimo. Tiene que ver con toda una cultura de dejarlo pasar: tienen un jefe que está de acuerdo y les paga por fuera para que no esté registrado su sueldo y no le puedan descontar, tienen amigos y familia que saben cómo está en asunto pero no pasa nada”, sostiene López Bayghen.

Carolina del Ángel, integrante del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), apunta como uno de los retos para las próximas elecciones el hacer cumplir con la Ley 3 de 3 en contra de la violencia de género así como sobre deudores alimentarios.

“La información sobre las personas deudoras alimentarias y quien haya cometido un delito contra las mujeres o sexuales son instancias ajenas a nosotros las que tienen esa información, entonces estamos en comunicación con ellas para que nos puedan proporcionar esta información.

“Este Instituto va a verificar que se cumplan con estos tres requisitos al momento del registro de las candidaturas”, explica en entrevista con Expansión Política.

La consejera electoral ve como un avance estas reformas, sin embargo las considera “descafeinadas”, pues sólo se dejarán fuera a las personas con sentencias penales, sin considerar sentencias administrativas o electorales.