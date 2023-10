Taboada dejará alcaldía Benito Juárez para buscar la Jefatura de Gobierno

Ante los aspirantes a la jefatura de gobierno: Lía Limón, Kenia López Rabadán, Margarita Zavala por parte del PAN; Adrían Rubalcava y Cynthia López Castro del PRI; Víctor Hugo Lobo y Nora Arias del PRD y Sandra Cuevas, quien no es militante de ningún partido, el alcalde panista aseguró que en caso de no encabezar la candidatura por parte de los tres partidos y de organizaciones ciudadanas, dará su apoyo y respaldo a quien sea el candidato o candidata ganadora en el proceso que está por comenzar.

Santiago Taboada fue arropado por seguidores. (Foto: David Santiago )

“Con cualquiera de ustedes me la voy a jugar, porque esta ciudad la vamos a ganar entre todos, no importa quién sea y quiero decirles que no voy a descansar hasta lograr el cambio que queremos, nos la vamos a jugar con la única intención de que la gente en la Ciudad de México viva mejor”, afirmó ante miles de vecinos de Benito Juárez y de otras demarcaciones de la Ciudad de México en el auditorio olímpico Juan de la Barrera.