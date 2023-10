Así puedes obtener la constancia de antecedentes no penales en línea

¿Cómo tramitar la constancia en línea?

1. El usuario debe contar con cuenta LLAVE CDMX para ingresar a la dirección electrónica https://noantecedentes.cdmx.gob.mx/

2. Realizar la solicitud proporcionando los datos personales que el sistema solicite, y cargar los documentos correspondientes (Identificación oficial y comprobante de domicilio).

3. Se enviará un código de aceptación al correo proporcionado por el usuario.

4. Después de un periodo máximo de 72 horas, recibirá un correo con la Constancia Digital de No Antecedentes Penales o, en su caso, se informará el por qué no fue remitida dicho documento.

Costo de la carta de antecedentes no penales en Edomex

De acuerdo con la última actualización del gobierno de México este documento no tiene costo; no obstante, la vigencia es de 60 días naturales.

¿Para qué sirve este certificado?

La constancia de antecedentes no penales de la Ciudad de México (CDMX) sirve como un documento oficial que reconoce que una persona no tiene antecedentes penales registrados en los archivos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Esta constancia es utilizada para diversos fines, como parte de requisitos en procesos legales, trámites gubernamentales, solicitudes de empleo y otros procedimientos en los que se requiera comprobar que el solicitante no tiene un historial penal que lo descalifique o represente un riesgo para ciertas actividades o responsabilidades.