“Me dejas trabajar o vas a la cárcel”, dice Sandra Cuevas a Sheinbaum

Pide piso parejo en 2024

Respecto al proceso para elegir a la o el candidato a la Jefatura de Gobierno por parte del Frente Amplio por México (FAM), Sandra Cuevas pidió que las reglas sean claras y con un método que garantice la participación de todos los sectores de la sociedad.

Se dijo en desventaja frente a otros aspirantes a la Jefatura de Gobierno que llevan más de 20 años en un partido político, por lo que pide piso parejo en el procedimiento de elección de candidaturas, para ello dijo que se deben considerar al INE y a la UNAM como instituciones garantes del proceso.

Dijo que se debe considerar que si existen encuestas para conocer a la persona mejor posicionada del FAM para obtener la candidatura, se haga en las 16 alcaldías y a personas que no militen en algún partido político.

“Que haya igualdad de condiciones a todos los candidatos y a la ciudadanía, que no estén afiliados o que no militen en algún partido político porque me ponen en desventaja. ¿Que haría el PAN con Santiago Taboada (alcalde de Benito Juárez)? Pues sacar a toda su estructura, lo mismo pasaría con el PRI”, resaltó.